BR24 Sport Leonie Fiebich - eine Basketball-Heldin made in Bavaria

Sensation im WNBA-Finale: Die Landsberger Basketballerin Leonie Fiebich hat in ihrer ersten USA-Saison mit New York Liberty den Meistertitel gewonnen. Im fünften Spiel der Finalserie gegen Minnesota Lynx avancierte Fiebich zur Matchwinnerin.

Von Bernd R. Eberwein

67:62 gewann New York Liberty das fünfte Spiel der Finalserie in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga WNBA gegen Minnesota Lynx. Für New York um die Starspielerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart war es der erste Titelgewinn. Mittendrin und spielentscheidend: die Landsbergerin Leonie Fiebich.

Fiebich und Sabally entscheiden die Overtime

In einem umkämpften Match fiel die Entscheidung in der Verlängerung. Fiebich brachte New York per Dreier zur 63:60-Führung. Ihre deutsche Team-Kollegin Nyara Sabally sorgte nach einem Steal für die 65:60-Vorentscheidung, Minnesota lief die Zeit davon.

Vor Fiebich Sabally war erst einer deutschen Spielerin der WNBA-Titelgewinn geglückt: Marlies Askamp (2002). Fiebich ist die erste Bayerin, die den Meistertitel in der Basketball-Profiliga feiern kann. "Gratulation an Leonie und Nyara zur Meisterschaft!!! Feiert schön!!!", schrieb die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bei X.

Aus Landsberg in die WNBA

Für Fiebich ist es die erste Saison in der WNBA. Zwar war die 24-Jährige als große Hoffnungsträgerin gekommen. Dass sie gleich so eiinschlägt, hatte aber kaum jemand erwartet.

Bei der DJK Landsberg hatte Fiebich das Basketballspielen gelernt, mit 14 feierte sie ihr Debüt in der ersten Mannschaft. Nach einem Intermezzo in der zweiten deutsche Bundesliga beim TS Jahn München heuerte sie beim Bundesligisten TSV 1880 Wasserburg an.

Dort wurden auch die WNBA-Scouts auf die Flügelspielerin aufmerksam. Bei den Drafts 2020 hatten sich die Los Angeles Sparks die Rechte an Fiebich gesichert, holte sie jedoch nicht in die USA.

Nach Zwischenstationen bei Flammes Carolo Basket Ardennes in Frankreich und Casademont Zaragoza, wo sie zur besten Spielerin der spanischen Liga gewählt wurde, gab New York Liberty im Februar 2024 die Verpflichtung bekannt.

