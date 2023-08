BR24 Sport Kane-Transfer zieht sich: Was ist der Plan B des FC Bayern? Stand: 08.08.2023 20:53 Uhr

Der Wechsel von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern zieht sich weiter. Die Spurs haben erneut ein Angebot des Rekordmeisters abgelehnt. Ob der Transfer im Sommer überhaupt vonstattengeht, ist unklar. Haben die Bayern-Bosse einen Plan B?

Der Kane-Poker stockt weiter: Der FC Bayern ist mit seinem Rekord-Angebot für Starstürmer Harry Kane Medienberichten zufolge erneut bei Tottenham Hotspur abgeblitzt. Um die 100 Millionen Euro sollen die Bayern geboten haben. Die Engländer, allen voran Vereinsboss Daniel Levy, stellen sich offenbar deutlich mehr für ihren Torjäger vor. Wie "Sky" am Dienstagabend vermeldete, sollen die Münchner nun ein viertes Angebot vorbereiten. Dieses soll demnach im Bereich von 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen.

Am liebsten hätte der Rekordmeister Kane bereits zum Saisonauftakt den Fans präsentiert. Doch es ist zunehmend unwahrscheinlich, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft im Supercup am Samstag in Leipzig bereits das Bayern-Trikot trägt.

Kane lehnt Wechsel nach Saisonstart ab

Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei der Vereinsführung und man denkt über eine weitere Offerte nach. Doch die Zeit drängt: Kane will einem Medienbericht zufolge noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft. Falls der FC Bayern und Tottenham sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete die englische Zeitung "The Telegraph". Die Spurs starten am Sonntag in die neue Premier-League-Saison. Nach Informationen des "Telegraph" lehnt Kane einen Wechsel nach dem Saisonstart ab.

Mit Tel, Choupo-Moting und Leihspieler in die neue Saison?

Wenn Kane nicht kommt - was wären die Alternativen? Die naheliegendste ist in den eigenen Reihen zu finden. Wie in der abgelaufenen Saison könnte Thomas Tuchel auf Eric Maxim Choupo-Moting vertrauen, doch der Kameruner laboriert aktuell an einer Knieverletzung und hat die Vorbereitungsspiele verpasst. Ob er rechtzeitig zum Saisonauftakt fit wird, ist fraglich.

Auch Stürmertalent Mathys Tel könnte auf der Neuner-Position spielen. Schon in der vergangenen Saison setzte Tuchel vermehrt auf den Franzosen. Der 18-Jährige zählt zu den Gewinnern der Vorbereitungsspiele.

Laut Medienberichten könnte sich der FC Bayern auch vorstellen, einen Stürmer nur auszuleihen. Da wäre zum einen Julián Álvarez. Der argentinische Weltmeister steht bei Manchester City unter Vertrag, kommt aber wegen dem überragenden Stürmerstar Erling Haaland kaum zum Einsatz. Auch Dusan Vlahovic von Juventus Turin könnte ein Leih-Kandidat sein, der bei den Italienern kaum zum Einsatz kam.

Eine Verpflichtung von Victor Osimhen, der mit seinen 26 Toren den SSC Neapel zum italienischen Meister machte, scheint wegen der kolportierten Ablösesumme von 150 Millionen Euro vom Tisch zu sein. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt, der lange beim Rekordmeister gehandelt wurde, wird mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Kane-Transfer erst im Winter?

Möglich ist aber auch, dass Kane erst im Winter - wenn die entscheidende heiße Phase der Champions League beginnt - an die Isar wechselt. Nachdem der Vertrag des 30-Jährigen zum Saisonende ausläuft, wäre er dann deutlich günstiger zu haben. Wie sagte Jamal Musiala nach dem Testspiel gegen AS Monaco: "Ich glaube, so ein World-Class-Spieler kann unserem Kader helfen. Aber ich bin happy mit den Spielern, die wir haben."

