3. Liga Jahn Regensburg holt sich die Tabellenführung wieder Stand: 09.03.2024 16:47 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg hat sich im bayerischen Derby gegen den FC Ingolstadt einen Punkt erkämpft. Dank des 1:1 konnten sich die Oberpfälzer die Tabellenführung von Dynamo Dresden zurückholen.

Von BR24Sport

Der SSV Jahn Regensburg ist wieder Tabellenführer der 3. Liga, doch auch im bayerischen Duell mit dem FC Ingolstadt gelang dem Team von Joe Enochs kein Sieg. 1:1 endete das "Donau-Derby". Es war das dritte Heimspiel in Serie, das der Jahn nicht gewinnen konnte.

Immerhin reichte den Regensburgern der Punkt, um sich die Tabellenspitze von Dynamo Dresden zurückzuholen Der einst so komfortable Vorsprung aber schmilzt immer weiter davon. Verfolger Ulm könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen Sandhausen die Tabellenführung übernehmen.

Erst Pfiffe, dann Jubel

Regensburg machte zu Beginn mehr Druck und hatte mehr Spielanteile. Doch Ingolstadts Defensive stand kompakt – der Jahn konnte das Bollwerk der "Schanzer" nicht überwinden. Torraumszenen waren auf beiden Seiten eher Mangelware.

Die Ingolstädter Führung kam daher überraschend: Bryang Kayo brachte das Team von Michael Köllner in der 37. Minute in Führung und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff einen weiteren Treffer auf dem Fuß. Der Gegentreffer brachte die Jahnelf zum Straucheln. In die Kabinen ging es mit einem Pfeifkonzert.

Regensburg stemmt sich gegen die Niederlage

In der zweiten Hälfte war Regensburg anzumerken, dass sie die Partie drehen wollen. Enochs wechselte offensiv. Und das zahlte sich aus: Benedikt Saller traf in der 77. Minute zum 1:1 – in der Schlussviertelstunde trifft der Jahn besonders gerne. Jetzt spielte der Jahn auf Sieg. Doch es blieb beim 1:1, was letztlich beiden Mannschaften nicht viel weiterhilft.

Quelle: Blickpunkt Sport 09.03.2024 - 14:00 Uhr