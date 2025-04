BR24 Sport Ingolstadt zu brav in Osnabrück - Aufstiegschancen verblassen Stand: 19.04.2025 18:40 Uhr

Dem sonst so torgefährlichen FC Ingolstadt 04 fehlt am Samstag die Durchschlagskraft. Die Schanzer verlieren am 34. Spieltag der 3. Liga gegen den VfL Osnabrück. Der Traum vom Aufstieg wird immer unrealistischer.

Von BR24Sport

Um beim Aufstiegsrennen noch ein Wörtchen mitreden zu können, wäre am Karsamstag ein Sieg bitter nötig gewesen. Doch der FC Ingolstadt 04 verlor beim VfL Osnabrück mit 0:1 und verspielte sich damit die Chancen auf die 2. Fußball-Bundesliga fast komplett. Sieben Punkte Rückstand haben die Schanzer nun auf Relegationsplatz drei.

Die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann wurde von Beginn an von den Osnabrücker Hausherren herausgefordert. Der VfL schien wacher und aktiver, er erarbeitete sich im Gegensatz zu den Oberbayern klare Chancen, die schon in der 18. Minute im 0:1 durch Imsail Badije mündeten.

VfL Osnabrück sammelt wichtige Punkte

In der zweiten Hälfte mühten sich die Ingolstädter sichtlich ab, sie warfen alles nach vorne, drückten das Spiel in die gegnerische Hälfte. Doch dem torgefährlichsten Team der Liga fehlte es eindeutig an Durchschlagskraft.

Der VfL hingegen darf sich über drei wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt freuen und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Quelle: Blickpunkt Sport 19.04.2025 - 17:15 Uhr