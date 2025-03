BR24 Sport "In den nächsten Tagen": Kimmich deutet Vertragsverlängerung an Stand: 12.03.2025 09:09 Uhr

Joshua Kimmich war beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen einer der besten Spieler. Kurz nach dem Spiel deutete er eine bevorstehende Vertragsverlängerung an. Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass die Entscheidung bald fallen wird.

Von BR24Sport

Beim überzeugenden 2:0-Sieg im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Bayer Leverkusen war Joshua Kimmich mal wieder einer der besten Spieler, organisierte und dirigierte. Kurz nach dem Abpfiff deutete er vielsagend an, dass er das wohl auch langfristig im Trikot des FC Bayern machen wird. "Es wird jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben", sagte Kimmich auf die Frage, ob bald sein Verbleib beim Rekordmeister verkündet werde und ergänzte auf Nachfrage: "In die genannte Richtung."

Max Eberl über Kimmichs Zukunft beim Rekordmeister

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte auf die Frage nach dem Stand der Vertragsverlängerungen zuvor gesagt: "Wir werden das Ding volley nehmen. So lange ist ein Ball nicht in der Luft." Kimmich betonte angesprochen auf diese Aussage: "Da will ich mich anschließen in den Worten." Der 30-Jährige, der seit 2015 für Bayern spielt, erklärte: "Es war natürlich jetzt die letzten Tage schwierig, weil wir auch sehr, sehr viele Spiele hatten. Der Max hat es ja sehr schön gesagt: Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam", sagte der 30-Jährige.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 12.03.2025 - 09:03 Uhr