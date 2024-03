BR24 Sport Immer wieder Uzun: 1. FC Nürnberg gewinnt in Magdeburg Stand: 10.03.2024 10:34 Uhr

Nach einer überwiegend ausgeglichenen Partie war es wieder Toptalent Can Uzun, der dem 1. FC Nürnberg zum Sieg verhalf. Nach dem 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg ist der Aufstiegsrelegationsplatz für den Club in Reichweite.

Von BR24Sport

Toptalent Can Uzun hat es wieder gerichtet: Nach einer größtenteils unspektakulären Partie war es erneut der 18-jährige Topscorer, der den 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Magdeburg zu drei Punkten rettete (0:1). Am 28. Spieltag konnte der Club damit das Mittelfeld-Duell der zweiten Bundesliga für sich entscheiden und den Abstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz auf fünf Punkte verringern.

Bis zum ersten Treffer mussten sich die Fans jedoch gedulden. Zwei Mal zappelte der Ball zwar schon im Netz, zwei Mal ging sofort die Fahne hoch. Erst brachte Jens Castrop in der 25. Spielminute den Ball zu Toptalent Can Uzun. Der scheiterte beim ersten Versuch an FCM-Keeper Dominik Reimann, doch schoss er die Kugel beim Nachsetzen ins Tor. Ungültig: Uzun stand mit deutlichem Schritt im Abseits.

Youngster Uzun mit 1:0

Nur drei Minuten später eine ähnliche Szene: Jan Gyamerah und Castrop spielten sich durch die Magdeburger Abwehr, der Ball landete bei Sebastian Andersson, der schob ihn über die Linie (28.). Der Jubel war von kurzer Dauer - Andersson stand minimal im Abseits. Die beiden ungültigen Tore blieben bis zur Halbzeit-Pause die einzigen Highlights - in die Kabinen gingen beide Mannschaften torlos.

Aus nach der Pause: kaum Chancen, wenig Spannung, die Partie plätscherte so vor sich hin. Erst in der 80. Spielminute sorgte Uzun für den ersten richtigen Torjubel - und dieses Mal ganz ohne Fahne: Lukas Schleimer übergab die Kugel an den Youngster, der verwandelte souverän zum 0:1 - 13. Saisontor.

Uzun vor Abschied aus Nürnberg?

In dieser Woche gab das Sturmjuwel bekannt, für die türkische, und nicht für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen: "Ich habe auf mein Herz gehört", begründete Uzun seine Entscheidung auf Instagram. Der 18-Jähirge gilt als großes Talent und wir unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. "Natürlich würden wir ihn liebend gerne in Nürnberg behalten", sagte Sportvorstand Dieter Hecking bei Sport1: "Aber leider ist die Fußballwelt eine andere." Uzun wollte zu seiner Zukunft "gar nicht so viel sagen. Ich bin jetzt noch hier, diese Saison sicherlich noch". Solange das so sei, sagte Uzun, "werde ich alles geben für den Verein".

Quelle: Blickpunkt Sport 10.03.2024 - 21:45 Uhr