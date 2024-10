BR24 Sport Gina Lückenkemper: Mit Bamberger Bier zur persönlichen Bestzeit Stand: 05.10.2024 06:26 Uhr

Für ihre Leistungen bei Olympia in Paris durfte sich Gina Lückenkemper ins goldene Buch der Staatskanzlei eintragen. Am Rande der Veranstaltung sprach sie über ihre persönliche Bestzeit beim ISTAF in Berlin – mit ungewöhnlicher Vorbereitung.

Von Kilian Medele, Victor List

Normalerweise bereiten sich Leistungssportlerinnen und Leistungssportler auf einen Wettkampf akribisch vor, ordnen alles andere dem Sport unter. Besuche auf dem Volksfest und Biergenuss sind eigentlich tabu in der Wettkampfsaison. Doch genau das machte Deutschlands schnellste Läuferin Gina Lückenkemper vor den Wettkämpfen beim ISTAF in Berlin und stellte im Olympiastadion nicht nur eine persönliche Bestleistung auf.

Lückenkempers Trainer: "Trink Bier, sei ein Mensch"

In 10,93 Sekunden flog die Wahl-Bambergerin geradezu über die Ziellinie. Seit 1991 war keine deutsche Läuferin mehr schneller gewesen. Die Vorbereitung auf den Wettkampf verlief eher untypisch für eine Sportlerin, wie Lückenkemper im BR24Sport-Interview verriet. "Ich war tatsächlich in Bamberg noch auf der Sandkerwa und bin auch fast jeden Tag da gewesen", gestand die 27-Jährige.

Unmittelbar vor dem Bamberger Volksfest sei sie in der Diamond League noch einen Wettkampf in Lausanne gelaufen, danach habe ihr Trainer gefordert: "Gina, ich möchte, dass du jetzt einfach mal nach Hause fährst und drei Tage nichts mit der Leichtathletik zu tun hast und einfach mal Mensch bist." Lückenkemper schlug einen Besuch der Sandkerwa vor. Ihr Trainer hatte nichts dagegen. "'Geh, trink Bier, sei ein Mensch!', das war die Trainingsanweisung von meinem Coach vor dem ISTAF."

Eintrag ins goldene Buch nach Olympia-Bronze in der Staffel

Die persönliche Bestzeit kam allerdings ein paar Wochen zu spät, in Paris im Einzel war sie nicht ganz so gut unterwegs, hatte mit den Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung zu kämpfen und das erhoffte 100-Meter-Finale verpasst. Dafür gabs Überraschungs-Bronze in der Staffel, unter anderem mit ihrer langjährigen Konkurrentin, Teamkollegin und inzwischen Freundin Alexandra Burghardt.

"Sie ist jetzt eine Bayerin, das ist schonmal gut. Wir kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Es ist definitiv eine Freundschaft entstanden. Sie war auch auf meiner Hochzeit und wir verstehen uns super gut", freute sich Burghardt im BR24Sport-Interview. Burghardt, Lückenkemper und weitere erfolgreiche bayerische Olympia- und Paralympics-Teilnehmer durften sich am Mittwoch in München in das goldene Buch der Staatskanzlei eintragen.

Für Lückenkemper eine große Ehre. "Ich bin jetzt von Bamberg aus extra die zweieinhalb Stunden hierhergefahren nur für diesen Termin und fahre danach auch direkt wieder nach Hause. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert und da hat sich die Reise auf jeden Fall gelohnt", so Lückenkemper.

Lückenkemper will WM-Medaille in Tokio

Gemeinsam mit ihrer Freundin Alexandra Burghardt richtet sie den Blick schon auf die kommende Saison – und auf die WM in Tokio. "Nächstes Jahr in Tokio wird nochmal angegriffen, da ist definitiv das WM-Finale das große Ziel", sagt Lückenkemper, die es gewohnt optimistisch angeht. "Wir haben jetzt ja gesehen, im September performen kann ich noch. Die WM nächstes Jahr findet erst im September statt. Von daher freue ich mich auf die nächste Saison."

Vielleicht besucht sie zur Vorbereitung dann auch wieder die Bamberger Sandkerwa.

Im Video: Empfang für Bayerns Olympia- und Paralympics- Medaillengewinner

Quelle: BR24Sport im Radio 04.10.2024 - 09:54 Uhr