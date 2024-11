Bundesliga Gehen sie, bleiben sie? Diese Verträge laufen beim FC Bayern aus Stand: 12.11.2024 10:43 Uhr

Von Jamal Musiala über Joshua Kimmich bis hin zu Dayot Upamecano: Beim FC Bayern laufen nach dieser und der nächsten Saison zahlreiche Verträge von Leistungsträgern aus. Und Max Eberl läuft allmählich die Zeit davon.

Von Raphael Weiss

Franck Ribéry auf dem Rathausbalkon, Bastian Schweinsteiger im Mittelkreis der Allianz Arena - der FC Bayern hat schon einige spektakuläre Vertragsverlängerungen erlebt. Die Winterpause der Saison 2024/25 ist nicht allzu fern und noch immer bleiben beim deutschen Rekordmeister Fragen um die langfristige Zukunft von wichtigen Spielern offen. Ein Überblick über die drängendsten Personalfragen.

Jamal Musiala - Vertrag bis 2026

Es ist mit Abstand die wichtigste Aufgabe, die Sportvorstand Max Eberl derzeit vor der Brust hat: Der Vertrag von Jamal Musiala muss verlängert werden. Der 21-Jährige ist der wertvollste Spieler beim FC Bayern, die Gegenwart und die Zukunft, soll Fixpunkt für viele Jahre werden. Der Vertrag des jungen Superstars läuft am 30. Juni 2026 aus - heißt übersetzt: Bis zum Sommer 2025 muss eine Einigung mit dem Spieler über eine Verlängerung erzielt sein, sonst läuft man Gefahr, den Spieler bei einem Marktwert von weit über 100 Millionen Euro ablösefrei zu verlieren.

Die Gespräche laufen gut, wie der Sportvorstand unlängst betonte: "Es ist am Laufen, ich bin aber sehr positiv". Und auch Musiala deutete bereits eine mögliche Verlängerung an: "Ich bin echt glücklich. Ich hoffe, das sieht man auch", sagte der Youngster kürzlich, ehe er sich auf die Zunge biss: "Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben". Sollte der FC Bayern das Mystery auflösen können, wäre es ein Coup, schließlich gräbt jeder Topverein an Musiala.

Video: FC Bayern: Eberl führt "gute Gespräche" mit Musiala und Co.

Joshua Kimmich - Vertrag bis 2025

Vom Kapitän der Zukunft, zum Verkaufskandidaten und zurück? Die Aktie von Kimmich beim FC Bayern ist seit der Ankunft von Vincent Kompany wieder in die Höhe geschossen. Auch Eberl schätzt den langjährigen FC-Bayern-Profi und möchte mit ihm verlängern. "Er soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden. Dafür müssen wir erstmal den Vertrag verlängern, das wird noch anstrengend genug", sagte Eberl kürzlich im BR24Sport-Interview.

Laut Medienberichten müsste Kimmich bei einer Verlängerung Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Der 29-Jährige scheint gewillt zu sein, in München zu bleiben. Ob er als Kapitän aber weniger Geld zustimmt? Wird sich zeigen. Auch hier verfolgen viele Topvereine die Situation aufmerksam. Der Vertrag läuft 2025 aus .

Video: Eberl - "Kimmich soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden"

Leroy Sané - Vertrag bis 2025

Ähnlich interessiert wie Kimmichs Situation verfolgen verschiedene Topvereine die Entwicklung bei Leroy Sané. Auch der 28-Jährige wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Auch hier können sich Verein und Spieler eine weitere Zusammenarbeit gut vorstellen.

Doch im Fall des Außenstürmers ist dessen Verhandlungsposition etwas schwächer. Nach einer langwierigen Verletzung ist Sané noch lange nicht in der Hochform, die er bislang in München ohnehin nicht allzu konstant halten konnte. "Wir machen uns Gedanken und sind froh, dass wir solche Spieler haben", sagte Eberl kürzlich über Sané - was sich auch nicht ganz so überzeugt anhört wie bei Kollege Kimmich.

Manuel Neuer - Vertrag bis 2025

Beendet die ewige Nummer 1 Manuel Neuer im Sommer seine Karriere? Oder hängt er nochmal ein Jahr dran? Es scheint derzeit wahrscheinlicher, dass Neuer auch in der kommenden Saison das Tor des Rekordmeisters hütet, schließlich ist der mögliche Nachfolger Alexander Nübel bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

Alphonso Davies - Vertrag bis 2025

Alphonso Davies hat sich - nach zwei schwachen Saisons - unter Kompany wieder stabilisiert hat. Hat Davies' Aufschwung womöglich auch damit zu tun, dass der24-Jährige aktuell auch um seine persönliche Zukunft spielt? Am Saisonende läuft sein Vertrag aus.

Davies wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen an angeblich zu hohen Gehaltsvorstellungen des Spielers gescheitert sein. Zuletzt gab es aber wohl eine Annäherung: "Die Zuversicht ist vorhanden. Es passt aktuell sehr gut zusammen und wir hoffen natürlich, dass das noch länger der Fall ist", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Video: Freund zeigt sich zuversichtlich bei Davies-Verlängerung

Thomas Müller - Vertrag bis 2025

Das große Ziel von Thomas Müller ist das Champions-League-Finale 2025 in München. Das "Finale dahoam 2.0" wäre ein würdiger Abschied für den Urbayern. Noch hat sich Müller, der sein Debüt 2008 feierte, nichts zu seiner Zukunft gesagt. Die Münchner versuchen den 35-Jährigen zu halten: Entweder als Spieler, noch viel lieber aber als Funktionär im Verein.

Dayot Upamecano - Vertrag bis 2026

Julian Nagelsmann nahm sich einst vor, Dayot Upamecano zum Abwehrchef des FC Bayern zu machen. Thomas Tuchel hatte einen ähnlichen Plan. Nun versucht sich mit Vincent Kompany schon der dritte Trainer an dieser Aufgabe - und wähnt sich auf einem guten Weg. Upamecano ist nicht nur mangels Alternativen absoluter Stammspieler unter Kompany. In München ist man seit Kompanys Ankunft deutlich überzeugter vom 26-Jährigen. Ein neuer Vertrag scheint derzeit wahrscheinlich. Auch der Innenverteidiger will wohl in München bleiben.

Leon Goretzka - Vertrag bis 2026

Leon Goretzka sollte im Sommer den Verein verlassen, das war der Wunsch der Funktionäre. Man wollte sein üppiges Gehalt einsparen. Daran scheint sich aktuell nichts geändert zu haben, auch wenn sich der 54-fache Nationalspieler die Gunst von Kompany erkämpft hat und gegen St. Pauli erstmals in der Startformation stand. Die Münchner wären wohl froh, ihn im Winter abgeben zu können. Schließlich ist Goretzka hinter Kimmich, Palhinha und Aleksandar Pavlovic nur die vierte Wahl.

Serge Gnabry - Vertrag bis 2026

Der Außenstürmer gehört bislang unter Kompany zu den Leistungsträgern in dieser Saison. Mit vier starken Flügelspielern ist der Konkurrenzkampf auf Gnabrys Position besonders stark. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen hatte, spielt unter Kompany die meisten Minuten aller Außenspieler. Im Sommer konnte er sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern "definitiv vorstellen". Schwer vorstellbar, dass das nun anders ist.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.