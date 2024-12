Jahreshauptversammlung FC Bayern verkündet Rekordumsatz - Kompany muss liefern Stand: 08.12.2024 13:10 Uhr

Der FC Bayern hat beim Gesamtumsatz einen Rekord mit über einer Milliarde Euro verkündet. Sportlich setzt man auf eine erfolgreiche Saison unter Vincent Kompany: "2025 lautet das Motto: Volle Konzentration auf große Ziele, so Präsident Hainer.

Von BR24Sport

Die Jahreshauptversammlung von Rekordmeister FC Bayern München steht ganz im Gedenken an den zu Jahresbeginn verstorbenen Fußball-"Kaiser" Franz Beckenbauer. "Lieber Franz, du fehlst uns. Was uns aber bleibt, und uns vereint, ist die Erinnerung an dich“, so Präsident Herbert Hainer. "Du hast dem FC Bayern die Strahlkraft verliehen, die bis heute nachwirkt.“ Deshalb soll die Nummer fünf beim FC Bayern ab sofort nicht mehr vergeben werden. Diese Entscheidung wurde in der Halle in Anwesenheit von Beckenbauers Ehefrau Heidi und Sohn Joel gefeiert. Nach dem Karriereende von Beckenbauer waren unter anderem Klaus Augenthaler, Patrik Andersson oder Mats Hummels mit der Nummer fünf aufgelaufen.

FC Bayern mit neuen Bestmarken beim Umsatz

Die Strahlkraft der Münchner zeigte sich auch beim Umsatz. Hainer konnte am Sonntag eine neue finanzielle Bestmarke verkünden. Hatte der Gesamtumsatz vor zwei Jahren aus AG, Konzern und Basketball GmbH noch 690 Millionen Euro betragen und bei der Jahreshauptversammlung 2023 noch bei stolzen 882 Millionen Euro gelegen, "erreichen wir nicht nur einen weiteren Rekordwert – sondern eine Dimension, in die selbst der FC Bayern noch nie vorgestoßen ist. Wir stehen in diesem Jahr bei einem Gesamtumsatz von einer Milliarde und 17 Millionen Euro“. Auch beim Zuwachs an Mitgliedern sei man bei 382.000 Mitglieder angekommen. Zum 125. Geburtstag im kommenden Jahr wünscht sich Hainer bereits, die 400.000-Marke zu knacken.

Sportvorstand Max Eberl ist am Sonntag, 8. Dezember, nach der Jahreshauptversammlung des FC Bayern ab 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport.

Kompany muss nach Hoeneß-Aussage liefern

Auch sportlich sieht man sich hervorragend aufgestellt und träumt von einer erfolgreichen Saison 2024/25: "Unsere Mannschaft steht ungeschlagen an der Tabellenspitze, in der Champions League sind wir auf Kurs – und wir begeistern unsere Fans mit attraktivem Fußball.“ Zwar werde das "Pokal-Aus leider zur Routine“ – aber das Spiel gegen Leverkusen war auch ein vorgezogenes Finale, so Hainer.

Die Marschroute ist also klar gesteckt: "2025 lautet das Motto: Volle Konzentration auf große Ziele! Wir alle wissen, dass am Ende der Saison das Finale der Champions League in München ansteht.“ Und ergänzte mit einem Augenzwinkern Richtung Trainer Vincent Kompany: "Uli Hoeneß hat die Meisterschaft bereits zugesagt … Du weißt sicher: Beim FC Bayern gilt ein Wort … No pressure – aber wenn der Ehrenpräsident was zusagt … sollte das auch eintreten.“

Bei den Erwartungen an das Münchner-Starensemble um Kompany legte dann Vorstandschef Jan-Christian Dreesen noch einmal nach. "Es muss unser Anspruch sein, dass wir im Finale in unserem Stadion dabei sind. Und dieses Mal nennen wir es nicht Finale dahoam, sondern Titel dahoam!“

Auf dem Rathaus-Balkon soll wieder doppelt gefeiert werden

Doch nicht nur die Fußballer standen beim FC Bayern für Erfolg und sollen auch im nächsten Jahr wieder liefern. Das Team von Alexander Straus konnte die Deutsche Meisterschaft verteidigen: "Das Rathaus gehörte ihnen dieses Jahr allein, nächstes Jahr, liebe FC Bayern-Frauen, nehmt Ihr die Männer bitte wieder mit!“, so Hainer. Der auch die Leistung der Basketballer würdigte: "Ihr habt es geschafft, Basketball in München nachhaltig zu etablieren".

Quelle: Blickpunkt Sport 08.12.2024 - 21:45 Uhr