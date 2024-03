BR24 Sport FC Bayern: Kane nach Verletzung wieder am Ball Stand: 25.03.2024 13:48 Uhr

FC-Bayern-Stürmer Harry Kane ist nach seiner Knöchelverletzung wieder am Ball. Der Engländer hat nach seiner vorzeitigen Abreise von der Nationalmannschaft das Training aufgenommen. Ob er im Top-Duell gegen Dortmund auflaufen kann, bleibt offen.

Von BR24Sport

Harry Kane trainiert wieder. Wie der FC Bayern mitteilte, absolvierte der Stürmerstar am Montagvormittag mit Fitnesscoach Holger Broich eine individuelle Einheit mit dem Ball auf dem Rasen. Vor dem anstehenden Bundesliga-Kracher am Samstag (30. März, ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage) gegen Borussia Dortmund sind das gute Nachrichten für Trainer Thomas Tuchel. Ob ihm der 30-Jährige Angreifer im Topspiel der Bundesliga tatsächlich schon zur Verfügung steht, ist allerdings noch offen.

Kane reist vorzeitig von den Three Lions ab

Kane war nach dem Länderspiel der Engländer gegen Brasilien (0:1) nach München zurückgeflogen. Er war bei der Partie im Wembley-Stadion gegen den Rekordweltmeister nicht zum Einsatz gekommen. Der Angreifer verpasst auch den nächsten Test am Dienstag gegen Belgien. Kane war bereits mit einer Verletzung am linken Sprunggelenk zu den Three Lions gereist. Die Blessur hatte der englische National-Stürmer beim 5:2 in der Bundesliga bei Darmstadt 98 erlitten.

Coman und Marzaoui mit Extra-Schicht

Wie Kane absolvierte Allrounder Raphael Guerreiro am Montag in München ein individuelles Training mit dem Spielgerät. Der Portugiese hatte sich gegen Darmstadt einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Eine Extraschicht legten am eigentlich trainingsfreien Montag Offensivspieler Kingsley Coman und Außenverteidiger Noussair Mazraoui ein. Das Duo ist nach seinen Verletzungen bereits wieder im Teamtraining.

Quelle: BR24Sport im Radio 25.03.2024 - 13:55 Uhr