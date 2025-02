Mit Mühe ins Achtelfinale FC Bayern in der CL weiter - aber erneut fehlt die Begeisterung Stand: 19.02.2025 10:38 Uhr

Der FC Bayern München übersteht das Play-off-Rückspiel gegen Celtic Glasgow mit einem 1:1 dank Alphonso Davies' Last-Minute-Treffer. Nach drei Spielen in sechs Tagen bleibt der FCB auf Kurs, doch begeisternden Fußball spielt er nicht.

Von Karoline Kipper

Eigentlich standen die Zeichen auf Verlängerung: Noch einmal 30 Minuten mehr für den FC Bayern München, der gegen Celtic Glasgow im Rückspiel der Champions League Play-offs das dritte Spiel in sechs Tagen absolvierte. Nachdem der ehemalige FC-Bayern-II-Spieler Nicolas Kühn in der 63. Minute Celtic in Führung brachte, stand es nach Hin- und Rückspiel 2:2.

Goretzka: "Drei Spiele in sechs Tagen"

"Wir hätten uns den Abend leichter machen können ohne das Gegentor. Aber mit drei Spielen in sechs Tagen ging es darum, Ergebnisse zu erzielen", gab Leon Goretzka nach Abpfiff bei Amazon Prime zu. Das 1:1 erzielte in der 90.+4. Minute Alphonso Davies. Der Einwechselspieler hatte den Ball regelrecht über die Torlinie gezwungen und Bayern München führte wieder nach Hin- und Rückspiel.

Davies: "Sie spielen mit hoher Intensität"

"Das ist die Champions League. Wir haben gegen ein starkes Celtic gespielt. Sie spielen mit hoher Intensität. Wir sind glücklich, dass wir weitergekommen sind", resümierte der Torschütze, der Anfang Februar seinen Vertrag bei Bayern München bis 2030 verlängert hatte.

Den Last-Minute-Befreiungsschlag hatte der ebenfalls eingewechselte Leroy Sané eingeleitet, indem er im Strafraum den Ball behauptete. Michael Olise schlenzte den Ball perfekt zu Goretzka, doch der scheiterte an Schmeichel: "Ich glaube, ich komme fast im Fünfmeterraum zum Kopfball, da kannst du natürlich sagen, dass man den machen muss", gestand Goretzka. "Wenn man jetzt etwas Positives sehen will, dann hält er den auch gut."

Was im Bayern-Spiel aktuell fehlt

Das größte Lob von Goretzka gab es aber für den Torschützen, nicht ganz uneigennützig: "Da bin ich natürlich ihm auch dankbar, weil sonst stehe ich nicht ganz so gut da, wenn ich den nicht mache und so habe ich einen Assist. Insofern stehe ich etwas in seiner Schuld."

Spielerisch hatte der FC Bayern München sicherlich nicht seinen besten Fußball gezeigt an diesem Dienstagabend. Ein misslungenes Zuspiel und Folgefehler in der Verteidigung führten zum Rückstand. Schon vorher war der deutsche Rekordmeister anfällig durch Konter gewesen, während im Angriff die Dringlichkeit und die Kreativität fehlten.

Goretzka: "Diese Phasen sind ganz wichtig"

Die Offensivleistung war jedoch nicht so mau wie am Samstag gegen Bayer Leverkusen, wo die Münchner nur auf zwei Torschüsse gekommen waren. Und wie auch das 1:1 gegen Celtic, brachte das 0:0 in Leverkusen dem FCB schlussendlich mehr, denn man hält den amtierenden Meister mit acht Punkten auf einem komfortablen Abstand - und ist in der Champions League eine Runde weiter.

Leon Goretzka macht sich keine Sorgen darüber, dass die Bayern aktuell wenig begeistern: "Diese Phasen sind ganz wichtig. Genau das sind die Momente, wenn man eben nicht die Sterne vom Himmel spielt, die einen durch so eine Saison tragen, wenn du es schaffst, da Ergebnisse zu liefern."

Schon wieder Leverkusen?

Bis auf das Pokalausscheiden gegen Bayer Leverkusen liefert Bayern München Ergebnisse, auch wenn man in der Champions League eine Extrarunde in den Play-offs drehen musste, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Chancen stehen bei 50 Prozent, dass es schon wieder Schicksalsspiele gegen Bayer Leverkusen gibt. Atlético Madrid könnte es aber auch werden, das entscheidet sich am kommenden Freitag.

Quelle: BR24Sport 19.02.2025 - 08:54 Uhr