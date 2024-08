BR24 Sport FC Bayern Basketball holen Weltmeister Voigtmann Stand: 14.08.2024 12:28 Uhr

Nächster Basketball-Weltmeister für die Basketballer des FC Bayern: Der deutsche Double-Gewinner hat nach Trainer Gordon Herbert auch Johannes Voigtmann verpflichtet

Von BR24Sport

Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann wechselt zum deutschen Meister FC Bayern. Der 31-Jährige kommt vom italienischen Spitzenclub Olimpia Mailand und erhält einen Vertrag bis 2027, wie die Münchner mitteilten.

An der Isar trifft der Big Man auf seine Nationalmannschaftskollegen Niels Giffey, Andreas Obst, Oscar da Silva und Nick Weiler-Babb. "Ich bin sehr froh, in München zu sein und nach langen Jahren im Ausland nach Deutschland und in die Bundesliga zurückzukehren", sagte Voigtmann: "Ich werde jetzt Teil eines meiner Meinung nach sehr spannenden Projektes bei Bayern sein, mit großem Potenzial, einer neuen Halle, neuem Coach und vielen Spielern, mit denen ich schon zusammengespielt habe und das auch sehr gern tue."

Geschäftsführer Pesic: Voigtmann eine Führungspersönlichkeit

Der 119-malige Nationalspieler fungierte in den drei erfolgreichen Jahren unter Herbert, der ebenfalls zu den Bayern wechselt, als Co-Kapitän neben Dennis Schröder. Mit dem Team holte er EM-Bronze 2022, WM-Gold 2023 und den vierten Platz bei den Olympischen Spielen in Paris. "Mit Jo Voigtmann bekommen wir einen Spieler von internationaler Klasse, der nicht nur sehr viel Erfahrung aus seinen Engagements bei europäischen Spitzenklubs mitbringt, sondern auch eine Führungspersönlichkeit ist", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic. Voigtmann war 2016 von den Frankfurt Skyliners ins Ausland gewechselt und kehrt nun nach Stationen in Spanien, Russland und Italien nach Deutschland zurück.

Quelle: BR24Sport 14.08.2024 - 12:54 Uhr