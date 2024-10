BR24 Sport FC Bayern auf Kuschelkurs: Lob und Zuversicht trotz Niederlage Stand: 03.10.2024 12:44 Uhr

Gegen Aston Villa muss der FC Bayern München die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Vincent Kompany einstecken. Doch nach dem Champions-League-Abend gibt es nichts als Zuversicht.

Von BR24Sport

Die erste Vorrunden-Niederlage in der Champions League seit 2017. Die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Trainer Vincent Kompany - und das erste Mal in seiner knapp 100 Tage langen Amtszeit, dass der FCB ohne eigenen Treffer blieb. Trotzdem gab es für den Kurs des Belgiers nichts als Lob und Zuversicht, und auch die Spieler schienen sich nach der Partie verbal mit Samthandschuhen anzufassen. Ebenso oft wie die Worte "Tore" und "gewinnen", fiel auch das Wort "Spaß" - den schienen die Münchner wieder gefunden zu haben. Selbst das 0:1 gegen Aston Villa konnte die Stimmung nicht trüben:

"Jeder, der in der Kabine war nach dem Spiel der glaubt weiterhin an die Art und Weise wie wir Fußball spielen und glaubt weiterhin an den Weg, den wir bisher gegangen sind und ich glaube, wenn wir so wie heute spielen - auch wenn es kein perfektes Spiel war, werden wir sehr viele Spiele gewinnen und sehr viel Spaß haben", sagte Joshua Kimmich nach der Partie.

Auch bei der nächtlichen Ansprache im Teamhotel von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen mangelte es nicht an Pathos: "Vincent, wir sind sicher, dass deine Art zu spielen, dass deine Ansprache, das Miteinander mit den Spielern uns nur heute ausnahmsweise mal ein bisschen Kummer bereitet, aber in den letzten Spielen viel Freude bereitet hat und vor allem auch wieder Freude bereiten wird."

Kimmich sah selbst was Positives im Torwartfehler

Dreesens Lobgesang auf Kompany ging weiter: "Wir sind froh, dass du bei uns bist. Wir sind froh, über die Art, wie wir wieder Fußball spielen, dass wir Freude am Spiel haben, dass wir spüren, alle, die wir in der Säbener Straße arbeiten, dass die Mannschaft Spaß hat aneinander und dass wir den Blick nach vorne richten müssen."

Vincent Kompany wird in den Himmel gelobt. Dabei verloren die Bayern am zweiten Spieltag von Europas-Fußball-Königsklasse, weil Joker Jhon Duran den Münchner Torhüter Manuel Neuer in der 79. Minute überlistete. Auch für den Keeper gab es trotz des Fehlers nichts als Rückendeckung. Einen wirklichen Fehler wollen seine Teamkollegen nicht gesehen haben. Ganz im Gegenteil: Joshua Kimmich versuchte in dem Fehler sogar etwas Positives zu sehen: "Wir profitieren sehr, sehr oft, dass Manu so hoch steht, dementsprechend machen wir ihm keinen Vorwurf."

Zur Gesamtleistung des Teams sagte Kimmich - ähnlich optimistisch: "Also natürlich haben wir verloren, aber das war jetzt nicht so, dass die uns den Zahn gezogen haben und wir chancenlos waren."

Kompany: "Habe Vertrauen, dass Mannschaft viele Tore macht"

Kompany selbst war bemüht, die erste Niederlage - und das auch noch ohne eigenen Treffer - analytisch einzuordnen. "Normalerweise erzielen wir unsere Tore, in dieser Woche haben wir aber den Pfosten getroffen, die Latte - aber das ist kein Trend", sagte der 38 Jahre alte Belgier. "Es war natürlich eine ganz spezielle Nacht für den Gegner, aber es wurde heute nicht die Champions League entschieden", sagte Kompany.

"Ich hab total vertrauen, dass unsere Mannschaft viele Tore machen wird diese Saison", sagte Kompany. Viele Tore, um am Ende eine neues Finale dahoam am 31. Mai 2025 zu erreichen.

Quelle: BR24Sport 03.10.2024 - 18:30 Uhr