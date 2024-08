BR24 Sport Ex-Dortmunder Marius Wolf unterschreibt beim FC Augsburg Stand: 08.08.2024 11:28 Uhr

Der FC Augsburg treibt seine Personalplanung weiter voran: Mit Marius Wolf verpflichtet der FCA einen erfahrenen Rechtsverteidiger und ehemaligen Nationalspieler. Wolf, der zuletzt beim BVB unter Vertrag stand, kommt ablösefrei.

Von BR24Sport

Marius Wolf ist die Antwort auf die Rechtsverteidiger-Frage des FC Augsburg. Der gebürtige Coburger, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund am 30. Juni ausgelaufen ist, hat am Mittwoch einen Vertrag bis 2027 beim FCA unterschrieben, wie der Verein mitteilte.

"Viel Energie und Mentalität" - Jurendic lobt Wolf

"Marius Wolf hat sich dank seinen fußballerischen Qualitäten und insbesondere durch seinen Fleiß und Einsatzwillen eine beeindruckende Laufbahn bis hin zu Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft erarbeitet. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der nicht nur viel Energie und Mentalität in unsere Mannschaft einbringen wird, sondern auch durch seinen Offensivdrang besticht", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Wolf kommt ablösefrei. Zuletzt stand der 29-Jährige beim BVB unter Vertrag. Dort kämpfte er mit dem Norweger Julian Ryerson um einen Stammplatz und kam - trotz Verletzungsproblemen - auf 22 Bundesliga-Einsätze. Beim FCA schließt Wolf eine große Lücke: Da bei den Fuggerstädtern Robert Gumny weiterhin verletzt ausfällt (nach einer Kreuzbandverletzung noch nicht spielfit), steht bisher mit Henri Koudossou nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader. Wolf ist der achte Neuzugang der Augsburger vor der neuen Saison.

Wolf: Spielweise des FCA "passt zu mir"

"Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen", sagt Marius Wolf.

Ausgebildet im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg, wechselte er später aus der fränkischen Heimat nach München. Von 2012 und 2016 stand Wolf bei 1860 München unter Vertrag.mDie ersten Bundesliga-Einsätze absolvierte er dann bei Hannover 96 im Jahr 2026, ehe es über Eintracht Frankfurt (Januar 2017 bis Juni 2018) und Dortmund nun wieder zurück nach Bayern geht. Und auch im Trikot der Nationalmannschaft konnte Wolf bereits Erfahrung sammeln: fünf Nati-Einsätze, zwei Scorerpunkte.

FCA-Trainer Jess Throup dürfte das freuen. Im vorletzten Härtetest vor dem Pflichtspielstart musste der nämlich noch auf einen Rechtsverteidiger verzichten. Beim 1:0 (1:0) am Samstag gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City durfte auf der unterbesetzten Position mal wieder Linksfuß Mads Pedersen ran.

Generalprobe der Augsburger gegen Olympique Marseille

Im Illerstadion wirkte der FC Augsburg mit fünf Neuzugängen in der Anfangsformation im Gegensatz zu seinen Auftritten auf der Südafrika-Tournee organisierter und bezwang den englischen Erstligisten. Die Augsburger bestreiten ihre Generalprobe am Samstag in der heimischen WWK Arena gegen den französischen Spitzenverein Olympique Marseille. Acht Tage später wollen sie bei Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals überstehen. Am 24. August starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Bundesligasaison.

Quelle: BR24Sport 07.08.2024 - 18:00 Uhr