BR24 Sport Ein Jahr vor Olympia: Baustellen und zu große Versprechungen? Stand: 05.02.2025 17:12 Uhr

2026 kommt Olympia zurück in die Alpen. Es sollen die grünsten, die nachhaltigsten, die schönsten Winterspiele werden. Doch genau ein Jahr vor der Eröffnungsfeier bröckelt die Fassade in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Von Mona Marko

In genau einem Jahr starten die Olympischen Winterspiele in Italien. Und eigentlich war die Resonanz zu Beginn positiv, die Vorfreude groß: Nach den Spielen in Vancouver, Sotschi, Pyeongchang und Peking sollte der Wintersport wieder in die Alpen zurückkommen:

"Ich freue mich sehr darauf, weil Olympische Spiele mal wieder in Europa stattfinden. Ich denke, dadurch wird das für uns viel nahbarer, auch was die Zeitverschiebung betrifft", sagt etwa BR-Wintersportexperte Felix Neureuther im Interview mit BR24Sport.

Biathlon, Langlauf und Bob vor Bergkulisse, die Ski-Alpin-Rennen mitten in den Dolomiten und in Bormio - die Winterspiele zurück in Europa. Neureuther hofft, "dass die Bevölkerung wirklich mitgenommen wird. Ähnlich auch, wie es in Paris war." Doch ein Jahr vor den Spielen wird Kritik laut:

Streifall 1: das Biathlon-Zentrum Antholz

Die Verantwortlichen der Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina versprachen Großes: Es sollten die nachhaltigsten Spiele werden, kaum neue Sportstätten sollen gebaut, dafür vorhandene Anlagen genutzt werden. Umso überraschender die Bilder, die 2024 durch die Medien gingen: Das Biathlon-Zentrum in Antholz als Großbaustelle: große Bagger, Schutt und Erde. Auch Felix Neureuther besuchte die Baustelle in Antholz für die BR-Doku "Spiel mit den Alpen" und zeigte sich entsetzt von dem, was er vorfand.

Die Biathlon-Zentrum in Antholz wurde grunderneuert - und das, obwohl im Jahr 2020 noch die WM dort stattgefunden hatte. Es wurden acht unterirdische Schießbahnen gebaut - mit angeschlossener Kältekammer, bei der bei -20 Grad Munition getestet werden kann. Vonseiten des Organisationskomitees hieß es nur, die Arbeiten seien notwendig gewesen, damit Antholz nicht zur Sportstättenruine verfalle - Olympia sei lediglich der Anstoß gewesen, die schon geplanten Arbeiten schnell umzusetzen.

Streitfall 2: Bobbahn in Cortina d'Ampezzo

Auch bei der Bobbahn in Cortina d'Ampezzo sprach der Veranstalter zunächst nur von einer Renovierung der bestehenden Anlage. Doch schnell stellte sich heraus: Die altehrwürdige Olympia-Bobbahn von 1956 muss abgerissen und neu gebaut werden. 120 Millionen Euro kostet die neue Bahn. In der Region aber gibt es nur rund 35 Athleten, die Bob oder Skeleton betreiben. "Die Kosten stehen also in keinem Verhältnis zu dem, was die Investition demSport bringen kann", sagt etwadie langjährige Gemeinderätin von Cortina d'Ampezzo, Roberta de Zanna, in der BR-Doku "Spiel mit den Alpen".

"Man kann Geld investieren, man muss auch Geld investieren in die Zukunft. Vor allem, wenn es um die nächste Generation geht, um die Kinder", so Felix Neureuther: "Aber wenn diese Sportstätten einfach nicht langfristig genutzt werden, sondern da brachliegen und einfach nur Geld für die Olympischen Spiele ausgegeben wird, dann schaffst du es eben nicht, die Bevölkerung mitzunehmen."

Selbst das IOC ist gegen die XXL-Bauarbeiten an der Bahn, Italien aber hält an den Plänen fest. Sollte die Wettkampfstätte nicht fertig werden, lautet der Plan B: Lake Placid in den USA. 6.000 Kilometer vom eigentlichen Olympia-Austragungsart entfernt. "Wenn das wirklich der Fall ist, dann muss ich mich fragen: Wie viel Wabbelmasse haben die Entscheider zwischen den Ohren drin? So was kann nicht sein", so drückt DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier seinen Unmut darüber im Interivew mit BR24Sport aus.

Streitfall 3: Alpin-Frauen fahren in Cortina, Männer in Bormio

Und auch diese Entscheidung sorgte bereits für viel Kritik: Zum ersten Mal finden die Frauen- und Männer-Rennen der Alpinen in unterschiedlichen Orten statt: Die Frauen fahren in Cortina d'Ampezzo, die Männer in Bormio. Der Grund soll sein, dass die Cortina-Strecke zu einfach für die Männer sei. Und das, obwohl die WM 2021 noch für beide in Cortina stattgefunden hatte. Fünf Autostunden liegen zwischen den beiden Weltcup-Orten. Athleten, Funktionäre und auch Felix Neureuther stören sich daran. Letzterer sagt: "Dieses olympische Flair, dass die Athletinnen und Athleten auch zusammen sind, all das trägt dazu bei, dass die Stimmung passt."

Und auch die italienische Weltklasse-Fahrerin Federica Brignone sagt, es fühle sich "komisch" an, dass die Rennen an verschiedenen Orten stattfinden werden - "normalerweise sind wir bei Olympia immer zusammen". Während der normalen Weltcup-Saison sind die Frauen und Männer schon meist an unterschiedlichen Orten. Olympia und die Ski-WMs bringen die Athleten dann alle zusammen. Etwas, das auch DSV-Speed-Spezialistin Kira Weidle-Winkelmann 2026 vermissen wird: "Da beneide ich die Sommersportler drum, dass sie dieses gemeinsame Olympische Dorf haben."

Sieben Olympia-Sportstätte in Norditalien verteilt

Ein olympisches Dorf, den einen zentralen Ort, gibt es bei den Spielen ohnehin nicht. Die Sportstätten sind über sieben Orte in ganz Norditalien hinweg verteilt. "Ich glaub, dass das diesem olympischen Gedanken das Genick bricht. Der Sport soll ja die Menschen verbinden. Er soll die Menschen nicht auseinanderreißen - deswegen bin ich kein Unterstützer der Idee", sagt DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier dazu.

Die Verantwortlichen haben noch genau ein Jahr lang Zeit, um die Sportstätten fertigzubauen, die Bahn fertigzubringen und die Kritiker zu überzeugen, dass die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina auch wirklich - wie angekündigt - die grünsten, nachhaltigsten und schönsten werden.

Quelle: BR24Sport 05.02.2025 - 18:30 Uhr