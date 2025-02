BR24 Sport Dürr nach Team-Kombi - "bin sauer, enttäuscht und alles" Stand: 11.02.2025 15:24 Uhr

Ausgerechnet die sonst so sichere Lena Dürr gab mit einem schweren Fehler die WM-Medaille bei der Team-Kombi aus der Hand. Im Ziel zeigte sich die Oberbayerin emotional - immerhin war auch der Medaillentraum für Partnerin Emma Aicher geplatzt.

Von Mona Marko

Sie warf den Stock wutentbrannt weg und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Lena Dürr, die sonst so konstant, so sicher fährt und für ihre geringe Ausfallquote bekannt ist, leistete sich ausgerechnet dann solch einen Patzer, als alles angerichtet schien. "Ich bin sauer, enttäuscht und alles", sagte Dürr nach dem Rennen im Interview mit BR24Sport mit zittriger Stimme.

Bei der Premiere der Team-Kombination legte ihre Partnerin Emma Aicher mit der zweitschnellsten Laufzeit in der Abfahrt vor. Wieder mal war der 22-Jährigen ein geschmeidiger, sauberer Lauf am Zwölferkogel gelungen. Die Weltklasse-Slalomfahrerin Lena Dürr ging dagegen als Vorletzte ins Ziel, gleich zu Beginn verlor sie einige Zehntelsekunden, mit einem sauberen Schlussviertel hätte sich eine Medaille aber noch ausgehen können. Doch dann rutschte sie aus, musste einen weiten Umweg fahren, die Geschwindigkeit war weg, der Medaillentraum zerplatzt. Am Ende fiel das Team von Platz zwei auf Platz siebzehn zurück.

Auch Deutschland 2 schied aus

"Ich leide doppelt mit für die Emma. Es ist einfach nicht das selbe, wenn man das für sich selbst nicht so rüberbringt, sagte Dürr. Dürrs Stimme brach, und Emma Aicher, die neben ihr stand, übernahm: "Es ist viel schlimmer, wenn man zusehen muss."

Auch für das zweite DSV-Team war der Dienstag in Saalbach-Hinterglemm ein bitterer: Kira Weidle-Winkelmann konnte mit der fünftschnellsten Zeit in der Abfahrt zwar für eine grandiose Ausgangslage sorgen - doch im Slalom schied Jessica Hilzinger im letzten Drittel aus. Weidle-Winkelmann schlug die Arme über dem Kopf zusammen und litt mit ihrer Teamkollegin mit. Deutschland bleibt damit ohne Medaille - doch auf Dürr wartet am Samstag erst ihre Paradedisziplin Slalom, bei der sie zum Top-Favoritinnenkreis zählt.

Shiffrin und Johnson triumphieren

Das allererste Team-Kombinations-WM-Gold in der Geschichte des Skirennsports ging an die US-Amerikanerinnen Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin. Das Schweizer Team Gut-Behrami/Holdener holte sich Silber, nachdem letztere einen grandiosen Slalomlauf hinlegte und den überraschend großen Rückstand von Lara Gut-Behrami in der Abfahrt gutmachte. Mit Stephanie Venier und Katharina Truppe holte sich Österreich die insgesamt fünfte Medaille bei der WM.

Athletinnen begeistert von Team-Kombi

Das neue Format, das auf Weltcup-Ebene noch nie erprobt wurde, konnte bei der WM eine erfolgreiche Premiere feiern. Zwar waren die Tribünen verglichen mit den Vortagen um einiges leerer, doch was die Disziplin schaffte, war es, die Superstars der Frauen auf die Piste zu bringen. Mikaela Shiffrin, Lara Gut-Behrami, Stephanie Venier und Co. waren allesamt am Start. Und die Athletinnen schienen überzeugt von der neuen Disziplin: "Es war unglaublich spannend", sagte Lena Dürr trotz der großen Enttäuschung.

Die Österreicherin Katharina Huber findet die Team-Kombi ein "richtig cooles Format - man zittert richtig mit", wie sie im ORF sagte. Die Abfahrts-Silbermedaillengewinnerin Mirjam Puchner sagte ins ORF-Mikrofon: "Ich glaub, das hat für die Zukunft Potential."

In der neu eingeführten Team-Kombination trat jeweils eine Athletin in der Abfahrt und im Slalom an, das schnellste Duo in der addierten Gesamtzeit errang den WM-Titel.

11.02.2025 - 14:55 Uhr