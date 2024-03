BR24 Sport DEL-Play-offs: Straubing vergibt Matchball gegen Schwennigen Stand: 28.03.2024 22:20 Uhr

Die Straubing Tigers müssen um den Einzug ins Halbfinale der Play-offs um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft weiter bangen. Die Niederbayern verloren Spiel sechs der Best-of-seven-Serie gegen die Schwenninger Wild Wings.

Von Victor List

Eigentlich wollten die Straubing Tigers in Spiel sechs alles klarmachen und ins Halbfinale der Play-offs um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Doch von Beginn an machte Schwenningen Druck und gewann auch in der Höhe verdient. Am Samstag steigt das entscheidende siebte Spiel in der Serie. Es geht um das letzte Ticket fürs Halbfinale.

Effiziente Schwenninger ziehen Straubing Tigers den Zahn

Der frühe Führungstreffer durch Tylor Spink (7. Minute) spielte Schwenningen in die Karten. Die Hausherren waren zuvor nicht die bessere Mannschaft gewesen. Die Gäste aus Niederbayern hatten deutlich mehr vom Spiel, gingen aber mit einem Rückstand in die Drittelpause. Die Schussbilanz von 4:14 nach den ersten 20 Minuten verdeutlichte das.

Auch im zweiten Abschnitt kamen die Männer aus dem Schwarzwald besser in die Partie. Bereits nach zwei Minuten zappelte der Puck erneut im Netz. Phil Hungerecker durchbrach die Straubinger Überzahl und traf zum 2:0 (22.). Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels stellten die Wild Wings dann endgültig die Weichen auf Sieg. Kyle Platzer stellte auf 3:0 (39.). Der niederbayerische Widerstand war damit gebrochen. Im Schlussdrittel entschied Kyle Platzer mit seinem zweiten Treffer die Partie endgültig (54.).

Entscheidung in Spiel sieben

Schwenningen profitierte auch von seinem Torhüter Joacim Eriksson, der zum Mann des Spiels avancierte. Der Schwede wehrte für seinen Shutout alle 32 Schüsse ab und steuerte zudem beim 3:0 noch einen Assist bei. Damit fällt die Entscheidung im allesentscheidenden siebten Spiel. Bereits für das Halbfinale qualifiziert sind der EHC Red Bull München, die Fischtown Pinguins Bremerhaven sowie die Eisbären Berlin.

