In einem durchwachsenen Play-Off Rückspiel in der Champions League hat der FC Bayern München zwar mehr Ballbesitz, aber Celtic Glasgow die besseren Chancen. In der letzten Minute rettete Alphonso Davies die Münchener mit seinem 1:1 Tor.

In einem durchwachsenen Play-Off Rückspiel in der Champions League hatte der FC Bayern München zwar mehr Ballbesitz, aber Celtic Glasgow die etwas besseren Chancen. Nach gut einer Stunde traf ausgerechnet der ehemalige Bayern ll Spieler Nicolas Kühn zur 1:0 Führung. In der letzten Minute rettete Alphonso Davies die Münchener mit seinem 1:1 Tor.

Gedenken an die Opfer des Anschlags

Vor Anpfiff gedachten beide Teams und die Fans in einer der Opfer des Anschlags in München. „Bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung“ war auf einem Banner in der Südkurve zu lesen.

Nach gut drei gespielten Minuten schien es, als wollte der FCB den offensiv mauen Auftritt bei Bayer Leverkusen gegen Celtic wieder gut machen. Das Thema des schönen Zuspiels wurde in der ersten Großchance der Partie von Joshua Kimmich gesetzt. Sein Diagonalball fand im Strafraum Michael Olise, der wiederum ebenso gefühlvoll in Richtung Serge Gnabry lupfte. Gnabrys Kopfball verteidigte Alistair Johnston beherzt auf der Torlinie.

Celtic kommt immer besser ins Spiel

Die folgenden Minuten nutzten die Schotten, um sich zu sortieren und den Münchnern den Wind aus den Segeln zu nehmen. In der 16. Minute kam Celtic zu den zwei bisher besten Chancen der Partie.

Ein langer Ball nahm den Großteil der Bayern-Verteidigung aus dem Spiel, Jota dribbelte an Josip Stanišić und fand frei im Strafraumzentrum Nicolas Kühn. In höchster Not wehrte Raphaël Guerreiro von der Torlinie ab. Da die Münchner die Situation nicht klären konnten, verpasste Daizen Maeda nur um Zentimeter eine Hereingabe von Arne Engels.

Patzer setzten Bayern München unter Druck

Zwei Minuten später setzten die Gäste Dayot Upamecano erfolgreich unter Druck. Dieser einfache Fehler führte zu einer Chance von Maeda, doch der Stürmer verfehlte das Tor.

In der 22. Minute prüfte Harry Kane Kasper Schmeichel zum ersten Mal und der FC Bayern fing sich wieder. Gefährlich wurde das Team von Vincent Kompany zumeist über die rechte Seite von Stanišić und Olise. So auch in der 38. Minute. Stanišić leitete herrlich ein, Olise bediente Leon Goretzka und dessen Ball landete bei Kimmich. Doch sein Abschluss flog am rechten Pfosten vorbei. Kurz vor Ende der durchwachsenen ersten Hälfte hämmerte Kane den Ball an die Latte, wieder hatte Stanišić zugespielt.

Ein Konter bringt die Gäste in Front

Die zweite Hälfte begann mit einer Chance von Leon Goretzka. Doch mit einer überragenden Reaktion konnte Schmeichel parieren. Vor dem Spiel hatte der Schlussmann der Schotten verraten, dass er 2023 fast als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer zum deutschen Rekordmeister gewechselt wäre.

Ein Konter und eine Kette von Fehlern der bayerischen Defensive führte in der 63. Minute zum 0:1 der Gäste. Stanišić hatte den Ball nicht richtig getroffen und Maeda holte sich den Ball. Seinen Pass zu Nicolas Kühn konnte Min-jae Kim nicht konsequent genug stören und der ehemalige Spieler von München ll schob ins linke Toreck ein. Im Anschluss waren die Münchener bemüht, brauchten aber zehn Minuten, um Dominanz auf den Platz zu bringen.

Bayern bangt ums Weiterkommen

In der 74. Minute köpfte Goretzka am Tor vorbei, wenig später mischte der eingewechselte Leroy Sané die Celtic-Verteidiger auf, schoss aber vorbei und in der 79. Minute prüfte Kimmich Schmeichel. In der Schlussphase der regulären Spielzeit tröpfelte das Spiel in Richtung Verlängerung. In der letzten Minute rettete Alphonso Davies die Münchener mit seinem 1:1 Tor.

