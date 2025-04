BR24 Sport Dämpfer für den Spitzenreiter: Schweinfurt unterliegt Bayern II Stand: 17.04.2025 21:35 Uhr

In der Regionalliga Bayern hat Meisterschaftsaspirant 1. FC Schweinfurt 05 gegen den FC Bayern München II am 30. Spieltag überraschend eine Niederlage kassiert.

Von BR24Sport

Tabellenführer Schweinfurt 05 hat das Topspiel der Regionalliga Bayern gegen die kleinen Bayern verloren. Am 30. Spieltag präsentierte sich die zweite Mannschaft des FC Bayern als angriffslustiger und schnappte sich mit einem 2:1-Erfolg die drei Punkte.

Starke erste Halbzeit des FC Bayern II

Das letzte Duell gegen die Münchner konnten die Schnüdel noch mit 2:1 gewinnen. Doch dieses Mal fehlten den Schweinfurtern, bei denen der Aufstieg in Reichweite ist, Ideen und Lockerheit. Und so war fünf Spieltage vor Saisonende vom Meisterschaftsaspiranten wenig Gefährliches zu sehen. Die Chancen generierten über lange Zeit vor allem die Gäste aus Oberbayern. In der 35. netzte Jonathan Asp Jensen dann zur verdienten 1:0-Führung für die zweite Mannschaft der Münchner ein.

Jokertor durch Binder, Langhans schafft Anschluss

Bestraft wurde dann auch, dass die Schweinfurter Abwehr den eingewechselten Tim Binder in der 72. Minute kurz nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das nutzte der 18-Jährige zu seinem Jokertor. Es stand 2:0 für die Gäste. Was ging noch für Schweinfurt? In der 79. Minute waren die Gastgeber dann endlich hellwach und am Zug. Leonhard Langhans legte den Anschlusstreffer in den Kasten der Bayern. Angreifer Michael Dellinger köpfte kurz vor Schluss das Leder noch ans Aluminium. Die Gastgeber hatten den Schlussspurt aber zu spät gezündet und so gingen beim Tabellenführer überraschend die Gäste als Sieger vom Platz.

Die nächste Chance haben die Schnüdel kommende Woche bei Viktoria Aschaffenburg. BR24Sport überträgt diese Partie ab 18.55 Uhr im Livestream.

Quelle: BR24Sport 17.04.2025 - 19:00 Uhr