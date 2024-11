BR24 Sport Curling in den Genen: Benjamin Kapp aus Füssen räumt bei EM ab Stand: 22.11.2024 17:41 Uhr

Nach einer 20-jährigen Durststrecke steht nun wieder eine deutsche Curling-Auswahl im EM-Finale. Ein Teil des Erfolgs ist der Füssener Benjamin Kapp. Das ist eigentlich kein Wunder bei dessen Familiengeschichte.

Von Karoline Kipper

Erstmals seit 2004 stehen wieder deutsche Curler in einem EM-Finale. Mit dabei im finnischen Lohja ist der 22-jährige Benjamin Kapp. Ihm liegt Curling in den Genen, das sind die besten Voraussetzungen, um das deutsche Curling nach einer jahrelangen Durststrecke wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Erfolg geerbt von Vater, Onkel und Großvater

Bundestrainer ist Uli Kapp, Benjamins Onkel. Gemeinsam mit Andy Kapp, dem Vater des jüngsten Curling-Asses, holte er drei der sechs deutschen EM-Goldmedaillen. Die Heimat der Curling-Familie ist der CC Füssen aus dem Allgäu, nicht nur dort gilt Großvater Charly, mittlerweile 80 Jahre alt, als ein wahrer Curling-Pionier.

"Ohne Druck" ins EM-Finale

Angeführt vom "Skip" Marc Muskatewitz besiegte das Team im EM-Halbfinale Norwegen deutlich mit 8:2 und revanchierte sich damit erfolgreich für die 4:8-Niederlage zum Vorrundenauftakt. "Sensationell", kommentierte der Deutsche Curling-Verband (DCV).

Die Medaille schon sicher trifft die DCV-Auswahl am Samstag im Finale auf Titelverteidiger Schottland, der im zweiten Halbfinale die Vorjahresdritten Schweiz mit 10:8 bezwang. "Die Schotten sind bei der EM bisher sehr stark und haben erst einmal verloren. Wir können uns aber schon über die Medaille freuen und deswegen ohne Druck spielen", sagte Uli Kapp und hält einen Sieg gegen Schottland für möglich.

Großes Ziel Olympia

Muskatewitz, Kapp und Co. haben sich durch ihre Leistung bei der EM auch das Ticket zur WM 2025 in Moose Jaw in Kanada gesichert. Dort geht es im kommenden Jahr darum, sich für die Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu qualifizieren.

Das große Ziel des Teams, denn seit 2014 war keine deutsche Curling-Auswahl mehr bei Olympischen Spielen dabei. 2006 in Turin waren die Knapps Andy und Uli dabei und wurden Achte. Eine Olympiateilnahme könnte auch ein Boost für den Standort Füssen bedeuten. Der Olympiastützpunkt ist zwar charmant, aber nicht modern und auf private Initiativen angewiesen.

Quelle: BR24Sport 22.11.2024 - 11:54 Uhr