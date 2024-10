BR24 Sport Champions-League-Packung: Barca kontert FC Bayern gnadenlos aus Stand: 23.10.2024 22:56 Uhr

Derbe Packung für den FC Bayern am 3. Spieltag der Champions League: Beim FC Barcelona ließen sich die Münchner mehrfach auskontern. Dreimal Raphinha und Robert Lewandowski trafen beim 4:1 (3:1) für das Team von Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick.

Von Wolfram Porr

Das Wiedersehen des FC Bayern mit Ex-Trainer Hansi Flick und Ex-Toptorjäger Robert Lewandowski geriet im Olympiastadion von Barcelona zum Alptraum: Mit 4:1 (3:1) setzten sich die Katalanen gegen den deutschen Rekordmeister durch – der Klub, der zuvor eigentlich als Angstgegner der Spanier galt.

Wie dieses 4:1 zustande kam, dürfte noch einige Diskussionen um die internationale Konkurrenzfähigkeit der FC-Bayern-Defensive nach sich ziehen. Mit zum Teil einfachen Mitteln hebelte Barca nicht nur einmal die Abwehrreihe der Gäste aus. Dazu hatten sie im Dreifach-Torschützen Raphinha (2., 45., 56.) den überragenden Akteur in ihren Reihen. Auch Lewandowski traf gegen seine alte Liebe (34.). Der Ehrentreffer von Harry Kane (11.) war im nachhinein nur ein Strohfeuer in einer Partie, in der die Heimmannschaft das Auswärtsteam nach allen Regeln der Kunst auskontern durfte.

Blitztor nach 64 Sekunden - Raphinha zum Ersten

Kompany schickte mit Ausnahme des verletzten Aleksandar Pavlovic, für den Joao Palhinha in die Mannschaft rückte, die gleiche Elf aufs Feld wie beim 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Jamal Musiala war nach überstandenen Hüftbeschwerden zurück im Kader, saß aber zunächst auf der Bank.

Die Partie war kaum angepfiffen, da ließen sich die Bayern gleich mal im Mittelfeld überspielen. Und so lief Raphinha nach nur 64 Sekunden alleine auf Manuel Neuer zu, umspielte ihn und schob zum frühen 1:0 für den FC Barcelona ein. Ein Traumstart für die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Hansi Flick, dessen Taktik schnell offenbar wurde: Die Münchner kommen lassen und dann schnell durchs Mittelfeld umschalten und die anfällige Bayern-Defensive überrumpeln.

Harry Kane trifft zweimal - nur ein Tor zählt

Doch so anfällig der deutsche Rekordmeister momentan in der Rückwärtsbewegung ist, so gefährlich ist er auch im Spiel nach vorne. So auch in der 11. Minute, als Harry Kane einen schönen Angriff über die rechte Seite mit einem Kopfball aus dem Lehrbuch vollendete – allein: der VAR nahm den Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung des Engländers wieder zurück.

Sieben Minuten später dann doch das 1:1 – nach einer Seitenverlagerung nahm Serge Gnabry den Ball perfekt mit und bediente Kane, der den halbhohen Ball im Springen direkt nahm und einnetzte. Diesmal zählte der Treffer.

VAR bleibt stumm - Lewandowski trifft

Ruhe kehrte damit aber nicht ins Spiel des Bundesliga-Tabellenführers ein. Zwar hatten die Bayern mehr Ballbesitz, gefährlicher wurden aber die Gastgeber. Und die hatten Robert Lewandowski: Der Ex-Bayer zielte in der 26. Minute noch knapp am Tor seines Ex-Klubs vorbei. Kurz danach besorgte der Pole aber das 2:1.

Fermin hatte sich gegen Min-Jae Kim mit einem grenzwertigen Schubser in den Rücken einen Vorteil verschafft. Schiedsrichter und VAR blieben aber still und so landete der Ball bei Lewandowski, der an Neuer vorbei zum 2:1 vollstreckte.

Nach allen Regeln der Kunst: Raphinha wird zum FC-Bayern-Schreck

Und das war noch nicht alles: Kurz vor der Pause filettierten die Katalanen mit einem langen Diagonalpass die gesamte Bayern-Defensive, Raphinha zog gegen Raphael Guerreiro nach innen und zog ab – und nun stand es 3:1 – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Kompany wechselte zunächst nicht. Seine Bayern wirkten aber nun etwas wacher. Palhinha (50.) hatte die erste Chance, zu verkürzen. Und auch danach kontrollierten sie das Spiel und ließen Barcelona laufen. Die letzte Konsequenz und Genauigkeit ließ der FCB aber vermissen.

Die Quittung: Das Tor fiel prompt erneut auf der anderen Seite: Wieder war es ein Konter, und wieder hatte Raphinha am Ende den Ball, rannte Kim und Dayot Upamecano im Vollsprint davon und schoss flach und überlegt zum 4:1 ein (56.).

Der Drei-Tore-Mann aus Brasilien war heute einfach nicht zu stoppen. Und so brachte Kompany mit Musiala, Leroy Sané, Kingsley Coman und Leon gleich vier frische Kräfte, um zumindest noch für eine Ergebniskorrektur zu sorgen. Doch daraus wurde nichts. Und so stehen die Münchner nach drei Spieltagen in der Königsklasse mit nur einem Sieg weit hinten in der Tabelle und haben mehr Druck, als ihnen lieb sein konnte, wollen sie im Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase bleiben.

