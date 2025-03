Champions League FC Bayern setzt gegen Leverkusen auf Kimmich und Heimvorteil Stand: 04.03.2025 17:03 Uhr

Der FC Bayern kann beim Champions-League-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen auf Joshua Kimmich setzen. Trainer Vincent Kompany betont zudem die Bedeutung der Allianz Arena beim Ziel, Leverkusen in diesem wichtigen Duell endlich zu schlagen.

Von Raphael Weiss

Die beste Nachricht für alle, die es mit dem FC Bayern halten, gab es schon gegen 14 Uhr. Joshua Kimmich, der den Münchnern zuletzt verletzt gefehlt hatte, war im öffentlichen Mannschaftstraining zugegen - und machte dort einen guten Eindruck: Er rannte, er grätschte, lachte und dürfte, wenn alles gut läuft, auch bei dem wichtigen Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen am Mittwoch in der Startelf stehen.

Kompany über Kimmichs Fitness: "Immer bei 100 Prozent"

"Für dieses Spiel bist du immer bei hundert Prozent", erklärte Coach Vincent Kompany auf die Frage nach Kimmichs Gesundheitszustand. Körperlich ist Kimmich also stabil. Was die mentale Verfassung des Mittelfeldspielers angeht, gab es von Kompany keine Einblicke. Zu den andauernden Vertragsverhandlungen, die mit dem öffentlich gewordenen Rückzug des Vertragsangebotes weitere Wendungen bot, wurde Kompany nicht befragt. Keine Info über angebliche Gespräche am Wochenende, nichts über die Spekulationen von Lothar Matthäus, Kimmichs Gehalt solle eingespart werden, um Florian Wirtz vom kommenden Gegner Leverkusen im Sommer loszueisen.

Kompany hätte wohl ohnehin genau das betont, was er stets herunterbetet, wenn die Wogen an der Säbener Straße wieder so hochschlagen, dass sie selbst ein Champions-League-Achtelfinale überschatten, das wesentlich über Wohl und Wehe dieser Saison entscheiden wird: Entscheidend ist nur das nächste Spiel. Speziell, wenn es von so einer großen Bedeutung ist.

Kompany: "Kein Bock, darauf zu antworten"

Das merkte man auch an einer anderen Stelle. Gefragt, was die beiden Wunderkinder des deutschen Fußballs - Jamal Musiala und Florian Wirtz, die sich am Mittwoch gegenüberstehen werden - voneinander lernen könnten, begann Kompany einen wenig motivierten Monolog und unterbrach sich dann selbst: "Vielleicht merken Sie es schon, ich habe eigentlich keinen Bock, auf diese Frage zu antworten", sagte Kompany mit einem breiten Grinsen, "deswegen höre ich jetzt auch auf."

Leverkusen-Duell: Kompanys bislang größtes Spiel

Viel wichtiger ist dieses Duell. Das Achtelfinale, das maßgeblich einen großen Einfluss darauf haben wird, wie Kompanys erste Saison in München bewertet werden wird. Ein bedeutendes Spiel, was die Tür zum Weg zu einem historischen Finale dahoam 2.0 weit öffnen könnte. Das Champions-League-Duell gegen Leverkusen ist das größte Spiel in der noch jungen Trainerkarriere des Vincent Kompany.

Allianz Arena als Schlüssel: Kompany setzt auf Heimvorteil

Und für dieses Spiel hofft er auf einen ganz besonderen Faktor, den die Münchner ihr eigen nennen: die Allianz Arena: "Wir spielen zu Hause. Das ist eine eigene Mentalität. Wenn wir zu Hause sind, sind wir zu Hause. Das sind Faktoren, die eine Rolle spielen. Wir dürfen natürlich nie aus den Augen verlieren, dass es auch zwei Spiele gibt. Aber unser Ziel ist es, das Beste zu bringen, was wir können."

Auch deshalb wollte der sonst so analytische Trainer nicht vorab über Taktik sprechen, über das Duell mit Alonso - eigentlich wollte er, so wirkte es, gar nicht sprechen, sondern sich nur auf dieses Spiel vorbereiten. Denn Leverkusen verlangt München viel ab. Das merkte man zuletzt beim 0:0 in der Bundesliga, als die Münchner nur zwei Mal in Richtung Tor schossen. So selten, wie noch nie zuvor, seitdem die Statistik erhoben wird.

Pavlovic fällt aus - Goretzka wohl neben Kimmich

Wird es wieder dazukommen? Die sonst so aggressiv pressenden Bayern, eingeschnürt in der eigenen Hälfte? "Wir haben kein Problem, wenn wir mal tief verteidigen müssen, aber die anderen sollen sich das auch verdienen", sagte Kompany. Dieses ungewohnte Bild, die Münchner zurückgedrängt in den eigenen Strafraum, hat man in der heimischen Arena tatsächlich noch nie erlebt.

Und auf diesen Vorteil hofft Kompany: "Wir spielen zu Hause und da kann immer etwas ganz Besonderes passieren." Dabei dürfte helfen, dass er mit Kimmich seinen Mittelfeldregisseur auf dem Feld zur Verfügung hat. An dessen Seite wird wohl sein altvertrauter Partner Leon Goretzka stehen, schließlich muss Aleksandar Pavlovic erneut passen. Goretzka und Kimmich haben gemeinsam viele Europapokal-Schlachten geschlagen. Die Bedeutung der Partie und die hohen Wogen, die derzeit an der Säbener Straße wiegen, dürften für sie zumindest während dieser 90 Minuten in den Hintergrund treten.

Quelle: BR24Sport 04.03.2025 - 18:30 Uhr