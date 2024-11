BR24 Sport BR24live: München im NFL-Fieber - wir sind dabei Stand: 10.11.2024 09:26 Uhr

Zum zweiten Mal nach 2022 trägt die nordamerikanische Profiliga im American Football, die NFL, heute ein Spiel in München aus. BR24Sport beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das "Munich Game" - und BR24live ist ab 12.20 Uhr vor Ort.

Welche NFL-Teams kommen 2024 nach Deutschland?

München ist in diesem Jahr einziger Austragungsort für ein NFL-Spiel. Dabei treffen die Carolina Panthers auf die New York Giants. Kick-off ist um 15.30 Uhr. Das offizielle Heimrecht liegt bei den Panthers. Es ist das zweite Spiel der nordamerikanischen Profiliga, das in der Arena ausgetragen wird. Vor zwei Jahren waren am 13. November 2022 die Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks angetreten.

Warum gastiert die NFL in Deutschland?

Deutschland ist ein wachsender und deshalb wichtiger Markt für die National Football League, weshalb sie seit 2022 einzelne Spiele hierher vergibt. Auch in England wurden im Zuge der internationalen Vermarktungsoffensive bereits NFL-Partien ausgetragen. Am 13. November 2022 gab es bereits ein Spiel in München - damals mit den Tampa Bay Buccaneers um ihren damaligen Quarterback Tom Brady. 2023 gastierte die NFL dann mit zwei Partien in Frankfurt am Main. Frankfurt soll auch 2025 wieder Gastgeber für ein NHL-Spiel sein.

Wie lief das erste NFL-Spiel in München im Jahr 2022?

Für das erste Gastspiel der NFL in München vor zwei Jahren hatte die Liga mehr als doppelt so viele Ticketanfragen wie Plätze im Stadion. 75.000 Fans sahen schließlich den 21:16-Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Für den Ex-Champion aus Tampa Bay/Florida lief mit Tom Brady der erfolgreichste NFL-Quarterback aller Zeiten auf.

Wann kamen die NFL Teams nach München?

Die Teams reisten am Donnerstag nach München an, auch um bis zum Spiel an diesem Sonntag den Jetlag (sechs Stunden Zeitverschiebung) abzuschütteln. Am Freitag, 8. November, trainierten beide Teams dann erstmals in der Arena.

Wie wichtig ist das Spiel in München?

Aus sportlicher Sicht ist das Duell der Giants gegen die Panthers kein Topspiel, was allerdings bei der Vergabe nicht klar war. Derzeit weisen beide Teams nach neun Ligaspielen die gleiche Bilanz auf: Zwei Siegen stehen sieben Niederlagen gegenüber. Das heißt auch: Das Erreichen der Play-offs ist für beide bereits in weite Ferne gerückt.

Die Panthers kommen immerhin mit einem frischen Erfolgserlebnis im Rücken nach München. Am vergangenen Wochenende gab es beim 23.22 gegen die New Orleans Saints den zweiten Saisonerfolg zu feiern. Die Giants haben dagegen zuletzt viermal in Folge verloren.

Gibt es noch Tickets für München?

Offiziell ist die Begegnung seit Monaten ausverkauft. Es gibt im offiziellen Ticketportal der NFL (externer Link) allerdings noch vereinzelte Resttickets in verschiedenen Kategorien. Diese Tickets kosten zwischen 143 (Kategorie 5) und 208 Euro (Kategorie 2).

Auf nicht-offiziellen Ticketportalen sind ebenfalls noch Resttickets zu haben. Allerdings zu deutlich höheren Preisen. Die NFL rät allerdings vom Kauf auf solchen Plattformen ab.

Halbzeitshow und Nationalhymne

Die "Halbzeitshow" in München bestreitet US-Superstar Machine Gun Kelly. Der 34-Jährige ist als Rapper, Sänger, Songwriter und Schauspieler einem Millionenpublikum bekannt.

Vor dem Spiel wird Sängerin und Rapperin Florentina die deutsche Nationalhymne singen.

