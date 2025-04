BR24 Sport Boris Becker als Berater? Zverev auf Formsuche in München Stand: 13.04.2025 10:44 Uhr

Seit 2018 war für Alexander Zverev in München nichts zu holen. In diesem Jahr lockt das ATP-Turnier als 500er-Event erstmals zahlreiche Stars an. Findet der Tennis-Olympiasieger hier wieder in Spur? Und welche Rolle spielt Boris Becker dabei?

Von BR24Sport

Irgendwo zwischen überzeugend und übermütig, zwischen entzückend und enttäuschend, immer nah dran, aber fast noch nie ganz oben - so beschreibt sich die Karriere von Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev. 25 ATP-Siege hat er errungen, dazu Olympia-Gold 2021 in Tokio - doch ein Grand Slam fehlt dem 27-Jährigen auch im zehnten Jahr auf der Tour noch immer.

Zwei Siege und viel Regen: Zverevs München-Bilanz

Zwei Siege hat der gebürtige Hamburger schon beim ATP-Turnier in München vorzuweisen. Doch auch in der bayerischen Landeshauptstadt musste Zverev in den letzten sechs Jahren einige Enttäuschungen hinnehmen.

Beim Turnier im Norden des Englischen Gartens geht es Jahr um Jahr turbulent zu. Nicht zuletzt die wechselhaften Witterungsbedingungen machen den Tennisstars zu schaffen.

2024: Zverev scheitert früh

Im vergangenen Jahr flog Zverev im Viertelfinale gegen den Chilenen Cristian Garin raus. Der hochgewachsene Deutsche hatte während des Matches Probleme mit dem Regen und forderte eine Unterbrechung des Matches: "Es regnet seit drei Stunden ununterbrochen. Und es wird keine Sekunde darüber nachgedacht, hier zu unterbrechen", zeterte er damals.

Auch bei seinen vorherigen zwei Teilnahmen, 2019 und 2021, war in der Runde der letzten Acht Schluss. 2017 und 2018 konnte er das Turnier am Aumeister für sich entscheiden. In diesem Jahr würde es dafür sogar deutlich mehr Prestige und Weltranglistenpunkte geben. Denn der ATP-Stop in der bayerischen Metropole wurde vom Weltverband nach langer Bewerbungsphase in die 500er-Serie aufgenommen und gehört nun zu den 30 größten Turnieren der Welt.

Neuer Top-Turnier-Status: US-Stars am Start

Auch deshalb sind neben dem Weltranglistenzweiten Zverev der Amerikaner Taylor Fritz, aktuell die Nummer vier der Welt sowie der Australian-Open-Halbfinalist Ben Shelton (USA) am Start. Der Veranstalter sprach vorab - fast schon traditionell - vom "besten Teilnehmerfeld aller Zeiten", auch wenn die Nummer eins der Welt, Jannik Sinner, wegen einer dreimonatigen Dopingsperre nicht aufschlagen wird.

Landsmann Matteo Berrettini soll als Ersatz für italienischen Jubeln sorgen. Außerdem ist der deutsche Vorjahressieger Jan-Lennard Struff wieder mit dabei.

Zverev erlebt nächste Enttäuschung in Monte Carlo

Jüngst manövrierte sich Zverev nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open, wo er gegen eben jenen Sinner unterlag, in eine veritable Formkrise. Am vergangenen Wochenende legte er in seiner Wahlheimat Monaco einen "Salto nullo" hin.

Beim wichtigen Masters-1000 in Monte Carlo verlor er in der zweiten Runde gegen eben jenen Berrettini (Nummer 34 der Welt) mit 6:2, 3:6, 5:7. In der ersten Runde hatte er ein Freilos.

Besuch von Boris Becker sorgt für Gerüchte

Parallel zu seinem Durchhänger wird über ein Engagement von Tennis-Ikone Boris Becker als Coach von Zverev spekuliert. Anlass dafür war Beckers Besuch in Monte Carlo, wo er Trainingseinheiten von Zverev besuchte und immer wieder Tipps gab.

Zverev selbst bestätigte die "super Verbindung" zu Becker und sagte zu dem Gerücht bei Sky: "Wenn was passiert, lassen wir es euch wissen. Solange könnt ihr spekulieren, eine Geschichte draus machen."

Zverev trifft bei ATP-Turnier in Runde eins auf Müller

Beim ATP-Turnier in München dürfte Becker ebenfalls wieder zugegen sein. Seinen vermeintlichen Schützling kann er dann am Montag, 14. April gegen den Franzosen Alexandre Müller aufmerksam studieren. Das Finale findet am Sonntag, den 20. April, ab 11 Uhr statt.

Quelle: BR24Sport im Radio 12.04.2025 - 12:55 Uhr