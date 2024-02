BR24 Sport Biathlon: Versöhnlicher Abschluss für Voigt, aber keine Medaille Stand: 18.02.2024 15:20 Uhr

Im letzten WM-Rennen wollten die deutschen Frauen noch einmal nach den Medaillen greifen, doch trotz teils guter Schießleistungen, konnten sie im Massenstart auf der Loipe nicht mithalten. Beste Deutsche wurde Vanessa Voigt auf Rang fünf.

Es bleibt bei zweimal Edelmetall für die deutschen Biathletinnen bei der WM in Nove Mesto. Vanessa Voigt war in der letzten Entscheidung, dem Massenstart, noch am nächsten dran am Podest. Sie blieb am Schießstand fehlerfrei, doch auf der Strecke sammelte sie konstant mehr Rückstand. Am Ende landete sie auf Rang fünf, es fehlten 1,29 Minuten auf die Siegerin Justine Braisaz-Bouchet. Platz zwei ging an Lisa Vitozzi, Platz drei an Lou Jeanmonnot.

Keine Chance auf der Loipe für die Deutschen

"Es ist krass, in der ersten Runde schon zu merken, dass die vorn Gas geben und du nicht mithalten kannst. Vielleicht haben wir auch nicht die überragende Form", sagte Voigt nach dem Rennen.

Franziska Preuß kehrte nach Halsschmerzen am Samstag zum Abschluss der WM noch einmal zurück ins Team. Ihr unterlief nur ein Fehler im zweiten Schießen, trotzdem hatte auch sie keine Chance auf der Strecke und kam als Elfte mit knapp zwei Minuten Rückstand ins Ziel.

Einzel-Silbermedaillengewinnern Janina Hettich-Walz und Selina Grotian liefen nach mehreren Schießfehlern deutlich hinterher, wurden am Ende 28. und 30..

Deutsche Biathleten ausgebremst

Schon die gesamte WM waren die relativ langsamen Skier der deutschen Biathleten ein Thema. "Jetzt ist es halt so", sagte Benedikt Doll nach dem enttäuschenden vierten Platz in der Staffel am Samstag: "Wir hatten bei der WM nicht das Knallermaterial wie bei den letzten sechs Weltcups."

Und so hatten die deutschen Biathletinnen auch im Massenstart trotz einzelner guter Leistungen am Schießstand keine wirkliche Chance, die Spitze anzugreifen. Sie verabschieden sich mit Silber im Einzel und Bronze in der Staffel von den Titelkämpfen in Nove Mesto.

