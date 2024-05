BR24 Sport Nach Remis: Regensburg schnappt sich immerhin Relegationsplatz Stand: 11.05.2024 16:03 Uhr

Jahn Regensburg erkämpft sich gegen Viktoria Köln gerade mal ein Remis. Keeper Felix Gebhardt verhindert Schlimmeres. Mit dem einen Punkt hat die Truppe von Joe Enochs jetzt aber den Relegationsplatz drei sicher.

Von BR24Sport

Mit einem 1:1 (1:1) bei Viktoria Köln am 37. Spieltag der 3. Liga hat der SSV Jahn Regensburg den Relegationsplatz sicher. Nachdem der Jahn den direkten Aufstiegsplatz vergangenes Wochenende an den SC Preußen Münster abgegeben hatte, musste in Köln ein Remis oder ein Sieg her, um sich zumindest den Relegationsplatz eigenständig zu sichern. Trotz holpriger Leistung der Weiß-Roten, die nach dem 32. Spieltag noch Tabellenführer waren, rangen sie Viktoria Köln ein Remis ab.

Nach einer ruhigen Viertelstunde verwandelte Regensburgs Jonas Bauer gleich den ersten Abschuss zum 1:0. Der Offensivspieler bekam den Ball, setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch und schoss locker über den Keeper ein (22. Minute). Joe Enochs Truppe schien fortan voll auf Trab sein, 70 Prozent Ballbesitz. Kurz darauf verhinderte Ben Voll nach einem Schuss von Christian Viet (27.) den zweiten Treffer für den Aufstiegsaspiranten.

Ausgleich durch kurioses Eigentor

Den Ausgleichstreffer verdankten die Kölner einem Slapstick-Tor: Simon Handle schoss einen vom Pfosten abprallenden Ball eigentlich links am Tor vorbei, doch da lag der Regensburger Robin Ziegele, von dessen Schienbein die Kugel über die Linie hopste (1:1/30.) So kurios das Tor für die Kölner war, sie schienen nichtsdestotrotz vom Ausgleich geboostet zu sein. Denn die Viktoria stand fortan öfter gefährlich vor dem gegnerischen Tor, die anfängliche Dominanz des Jahn schien bis zur Halbzeitpause verflogen.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft im ersten Durchgang schienen Sportdirektor Achim Beierlorzer und sein Trainerstab nicht zufrieden, minutenlang berietn sie sich intensiv auf der Bank. Beierlorzer dürfte einige Minuten nach dem erneuten Anpfiff noch einmal die Luft angehalten haben, als Köln drohte, das Spiel zu drehen.

Nach einem Foul von Oscar Schönfelder (Notbremse an Handle), knallte Lopes Cabral den Freistoß ans Lattenkreuz. Gegen die solide Kölner Abwehr hatten die Weiß-Roten weiterhin Probleme, offensiv gefährlich zu werden. Und auch die Offensive der Gastgeber kam immer mehr in Fahrt. Jahn-Keeper Felix Gebhardt war damit beschäftigt, die Viktoria-Bälle abzuwehren. Drei große Chancen waren es allein in der letzten Viertelstunde des Spiels.

Die Regensburger hingegen bekamen nichts mehr auf die Reihe. An dem 1:1 konnten die Weiß-Roten nichts mehr machen. Den direkten Aufstieg muss die Truppe von Joe Enochs wohl abschreiben.

Quelle: Blickpunkt Sport 11.05.2024 - 14:00 Uhr