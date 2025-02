BR24 Sport Bayreuth - Aschaffenburg | 28.02., 19 Uhr | Livestream Stand: 24.02.2025 14:55 Uhr

Der Ball rollt wieder in der Regionalliga Bayern. Am Freitagabend empfängt die noch im Aufstiegsrennen befindliche SpVgg Bayreuth die Mannschaft von Viktoria Aschaffenburg. BR24Sport überträgt die Partie ab 19 Uhr live.

Drei Nachholpartien wurden am vergangenen Wochenende gespielt - nun steht der erste reguläre Spieltag der Regionalliga Bayern im Jahr 2025 an. Dabei tritt der Tabellendritte aus Bayreuth gegen Viktoria Aschaffenburg an.

SpVgg Bayreuth droht die Insolvenz - Konzentration aufs Sportliche

Im Hans-Walter-Wild-Stadion trifft damit die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga auf das zweitschwächste Auswärtsteam. Die Favoritenrolle liegt also klar bei der Spielvereinigung. Doch bei der "Oldschdod" ist nach dem Bekanntwerden einer großen Finanzlücke und dem Aufruf, den Verein mit Hilfe einer Crowdfundingaktion zu retten, nicht klar, ob und wie es weitergeht.

Die Mannschaft von Trainer Lukas Kling, die sich in der Winterpause noch mit dem zweit- und drittligaerfahrenen Angreifer Jermain Nischalke verstärkt hat, muss zeigen, dass sie sich aufs Sportliche fokussieren kann. Sämtliche Vorbereitungsspiele wurden gewonnen, zuletzt am vergangenen Wochenende beim 1. FC Nürnberg II. Nun soll es auch in einem Pflichtspiel klappen.

Hinspielsieg macht Viktoria Mut

Gegen Viktoria Aschaffenburg hat man ohnehin noch eine kleine Rechnung offen, denn das Hinspiel gewann die Viktoria mit 1:0 (Tor: Hamza Boutakhrit). Zu verschenken hat der Tabellenzwölfte aus Unterfranken ohnehin nichts. Zwar beträgt der Vorsprung auf die Abstiegs-Relegationsplätze sechs Zähler. Doch das Polster kann auch schnell schrumpfen.

BR24Sport überträgt die Partie am Freitag, 28. Februar, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Daniel Gahn.

