BR24 Sport Bamberg-Urgestein Karsten Tadda beendet seine Karriere

Nach 17 Spielzeiten und mehr als 600 Einsätzen in der Basketball-Bundesliga macht Karsten Tadda Schluss: Der 36-Jährige von den Bamberg Baskets beendet nach der Saison seine Karriere, in der er insgesamt zehn Spielzeiten für Bamberg spielte.

Er gehört zur Basketball-Bundesliga (BBL) wie der Dom zu Bamberg: Karsten Tadda. Seit 2007 spielt der 36-Jährige in der höchsten deutschen Spielklasse. Nun hat der gebürtige Bamberger angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden.

Karsten Tadda: "Eine unfassbare Reise"

"Für mich ist der Moment gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Eine unfassbare Reise mit vielen tollen Momenten, vielen Meisterschaften und Titeln liegt hinter mir", sagte Tadda, dem nur noch fünf Einsätze auf Bundesliga-Rekordspieler Alex King (638 Spiele) fehlen: "Es war immer mein Wunsch, meine Karriere hier in Bamberg zu beenden und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist."

Bamberg und Tadda - das passte. Mit den Oberfranken holte der Defensivspezialist fünf Meistertitel und feierte drei Pokalsiege. Hier in seiner Heimatstadt stieg er auch zum Nationalspieler auf. Zwischen 2012 und 2012 bestritt Tadda insgesamt 89 Länderspiele für Deutschland und nahm 2013, 2015 und 2017 an den Basketball-Europameisterschaften teil.

Acht Titel mit Bamberg - Champions-League-Triumph mit Bonn

In Bamberg ausgebildet, führte Taddas Weg im Nachwuchsprogramm "Franken 1st" über den TSV Tröster Breitengüßbach in den Bamberger Profikader. Unter Headcoach Chris Fleming erspielte er sich allmählich einen festen Platz in der Rotation.

Von 2007 bis 2015 spielte Tadda für Bamberg, danach wechselte er zu den Gießen 46ers, ratiopharm Ulm, EWE Baskets Oldenburg und den Telekom Baskets Bonn, mit denen er die Basketball-Champions-League gewann. 2023 kehrte er zur Freude der Fans in "Freak City" in seine Geburtsstadt zurück. Künftig wird er als Nachwuchskoordinator im Freak City Bamberg e.V. arbeiten.

Tadda-Trikot kommt unter die Hallendecke

"Als Bamberger Junge hier fünf Titel plus einen internationalen mit Bonn gewonnen zu haben, ist hervorragend und eigentlich muss sein Trikot unter die Hallendecke gehängt werden", sagte Geschäftsführer Philipp Höhne: "Was er für Bamberg und auch als Nationalspieler für den deutschen Basketball geleistet hat, ist nur schwer mit Worten zu beschreiben. Jetzt freuen wir uns natürlich auch, dass uns Karsten hier in Bamberg erhalten bleibt und wünschen ihm dafür nur das Allerbeste."

