ATP-Turnier München Zverev erreicht Geburtstags-Finale Stand: 19.04.2025 17:58 Uhr

Am Sonntag, und damit an seinem 28. Geburtstag, kann Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München seinen ersten Titel des Jahres holen. Der Hamburger erspielte sich im Halbfinale gegen den Ungarn Fabian Marozsan den Endspiel-Einzug.

Von Mona Marko

Alexander Zverev hat beste Chancen auf seinen ersten Titel in diesem Jahr. Der Hamburger hat beim ATP-Turnier in München mit einer souveränen Leistung das Endspiel erreicht. Nach einem 7:6 (7:3), 6:3 gegen den Ungarn Fabian Marozsan spielt der an Nummer eins Gesetzte am Sonntag um seinen 24. Sieg auf der Tour. Gegner an seinem 28. Geburtstag ist der an Nummer zwei gesetzte Amerikaner Ben Shelton. Gegen den 15. der Weltrangliste hat Zverev bislang einmal gespielt - und gewonnen. In München steht er vor seinem dritten Sieg nach 2017 und 2018.

Hartnäckiger Marozsan forderte Zverev

Nach seiner Achterbahnfahrt gegen den Niederländer Tallon Griekspoor zeigte sich Zverev im Halbfinale verbessert. Der beherzte Marozsan, Nummer 77 der Weltrangliste und von 2020 bis 2022 für den gastgebenden MMTC Iphitos in der Regionalliga Süd-Ost aktiv, erwies sich allerdings als hartnäckig und brachte Zverev ein ums andere mal in Verlegenheit. Nach 1:31 Stunden und seinem zweiten Matchball stand der Weltranglistendritte dann aber im Endspiel, wo es neben der Siegprämie von 467.485 Euro auch um ein E-Auto von Turniersponsor BMW im Wert von 146.736 Euro geht.

Für Zverev ist es das 38. Endspiel seiner Karriere. Unter den aktiven Spielern zog er damit auf Platz zwei der Bestenliste mit Daniil Medwedew gleich. Deutlich mehr hat nur Novak Djokovic, der von seinen bislang 142 Endspielen 99 gewann. Für Zverev ist es im achten Turnier des Jahres das zweite Finale nach den Australian Open, wo er dem derzeit wegen Dopings gesperrten Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien unterlag.

Fehler von Marozsan in entscheidender Phase

Zverev kam gegen den 25 Jahre alten Marozsan gut ins Match, spielte mit viel Druck und Entschlossenheit, nach einer schnellen 2:0-Führung aber war das Duell ausgeglichen. Wiederholt ärgerte der Ungar mit raffinierten Stopps oder platzierten Grundschlägen - leistete sich allerdings auch in den entscheidenden Phasen zu viele eigene Fehler.

Neben Zverev greifen auch Kevin Krawietz und Tim Pütz nach dem Titel in München (11.00 Uhr). Das an Nummer eins gesetzte deutsche Davis-Cup-Doppel spielt um seinen vierten gemeinsamen Titel und 153.570 Euro Preisgeld gegen Andre Goransson/Sem Verbeek (Schweden/Niederlande). Krawietz hat in München bereits zweimal gewonnen: 2021 mit dem Niederländer Wesley Koolhof, 2023 mit Andreas Mies.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.04.2025 - 21:45 Uhr