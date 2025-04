3. Liga Abstiegsangst passé - 1860 München besiegt auch Sandhausen Stand: 09.04.2025 21:13 Uhr

Die TSV 1860 München ist zurück in der Erfolgsspur. Die Löwen knüpften an das furiose 5:1 gegen Cottbus an und besiegen auch den SV Sandhausen. Die Abstiegssorgen sind damit wohl passé.

Von Hannes Nebelung

Mit einer erneut überzeugenden Leistung hat sich 1860 München wohl der letzten Abstiegsängste entledigt. Die Elf von Patrick Glöckner bezwang Kellerkind SV Sandhausen souverän mit 2:0 (2:0) dank eines Blitzstarts und festigt seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Auf den ersten Abstiegsplatz sind es nun acht Zähler Vorsprung.

Hobsch blitzschnell zur Führung

Wie gegen Cottbus legten die Giesinger fulminant los. Keine halbe Minute war gespielt, da zappelte der Ball im Tor der Gäste. Nach Flanke von Tunay Deniz köpfte Patrick Hobsch wuchtig zum 1:0 ein. Der zehnte Saisontreffer für den Knipser und dritte binnen vier Tagen. Wieder nur eine Zeigerumdrehung später hätte Soichiro Kozuki direkt den zweiten Treffer nachlegen können, doch scheiterte freistehend an SVS-Keeper Richter.

Die Sandhäuser mit Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Co-Trainer Dennis Diekmeier hatten große Probleme, ihre Abwehrreihen zu schließen. Die Löwen nutzten die Unordnung und erhöhten durch Julian Guttau auf 2:0 (12.). In der 31. Minute zogen Kleppinger und Diekmeier die Reißleine und wechselten Stolze und Iwe für Girdvainis und Simnica aus.

Sechzig lässt kaum etwas zu

In der Folge kam Sandhausen besser ins Spiel, nach 32 Minuten luden die Löwen Stürmer David Otto ein, der jedoch an Marco Hiller scheiterte. Und auch nach der Pause war es Otto, der auf einmal frei am zweiten Pfosten auftauchte und mit seinem Kopfball den Pfosten traf (47.). Im Anschluss sorgte Kozuki für zwei gefährliche Aktionen, erst traf er nach tollem Dribbling das am Außennetz (55.), dann legte er für Dickson Abiama auf, der an Richter scheiterte (65.).

Vom Heimfluch zur Heimfestung

Kurz darauf schoss Deniz knapp drüber (70.), auf der anderen Seite vergab Meier in aussichtsreicher Position (75.). In der Schlussviertelstunde plätscherte die Partie bei traumhafter Kulisse aus. Die Löwen feierten den vierten Heimsieg in Folge. Zum Vergleich: In der gesamten Hinrunde gab es ganze zwei Dreier auf Giesings Höhen.

Quelle: BR24Sport im Radio 10.04.2025 - 06:55 Uhr