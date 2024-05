Bayerischer Landespokal 2:1 gegen Würzburg: FC Ingolstadt holt ersten Landespokal-Titel Stand: 25.05.2024 19:06 Uhr

Im bayerischen Landespokal-Finale gewinnt der FC Ingolstadt seinen ersten Pokal-Titel. Die Schanzer besiegen die Würzburger Kickers dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 2:1 (1:1).

Von Victor List

Sportlich hatte die Partie nur begrenzte Relevanz. Zwar ging es um den Gewinn des Landespokals. Das Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals hatten beide Teams aber schon vor Anpfiff sicher. Der 2:1-Sieg der Schanzer am Würzburger Dallenberg bedeutete aber den ersten Landespokal-Titel im dritten Anlauf.

Würzburger Führung überfällig - Gröning schlägt zurück

Die Gastgeber stürmten in der Anfangsphase nach vorne. hatten schon nach zwei Minuten die erste Chance. Ingolstadts Torwart Marius Funk parierte einen Aufsetzer von Ivan-Leon Franjic vom linken Sechzehner-Eck. Wiederum wenig Sekunden tauchte der Deutsch-Kroate nach schönem Doppelpass mit Saliou Sané wieder frei vor Funk auf, scheiterte aber erneut.

Nach weiteren vergebenen Chancen durch Dardan Karimani (13.) und Pascal Moll (24.) fiel dann aber die überfällige Führung. Stürmer Saliou köpfte die an die Moll-Chance nachfolgende Ecke von der rechten Seite aus kurzer Distanz über die Linie.

Die Gastgeber kontrollierten weiterhin das Spiel, Ingolstadt fand kaum ins Spiel. Umso überraschender gelang den Schanzern mit dem zweiten Torschuss das 1:1. Nach einem Fehler in Aufbau der Kickers legte Yannick Deichmann auf für Sebastian Grönning, der kurz vor dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleich erzielte (45.).

Malone setzt den Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit konnte das Niveau der ersten nicht mehr bestätigen. Ingolstadt war nun deutlich besser in der Partie, richtig gefährlich wurde es aber auf beiden Seiten kaum. So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Ryan Malone einen Freistoß von der rechten Seite per Kopf und mithilfe des Innenpfostens in die Maschen verlängerte (81.). Würzburg lief nochmal an, konnte aber nicht mehr zurückschlagen. Am Ende durfte das Team von Sabrina Wittmann feiern.

Auf Würzburg warten die Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Während die Schanzer sich nun in den Sommerurlaub verabschieden dürfen, ist die Saison für die Kickers noch nicht beendet. Der FWK kämpft in zwei Aufstiegsspielen um den Aufstieg in Liga drei. Gegner ist die zweite Mannschaft von Hannover 96, die die Regionalliga Nordost als Tabellenerster abgeschlossen hatten. Am Mittwoch (19 Uhr) empfangen die Würzburger die Niedersachsen zum Hinspiel. Das Rückspiel steigt am 2. Juni (13.30 Uhr) in Hannover.

Quelle: BR24Sport 25.05.2024 - 16:45 Uhr