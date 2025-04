Giro d'Abruzzo Zimmermann feiert in Italien ersten Rundfahrt-Triumph Stand: 18.04.2025 16:20 Uhr

Georg Zimmermann darf sich erstmals in seiner Profi-Karriere Gesamtsieger eines mehrtägigen Rennens nennen. Der deutsche Radsportler gewann den Giro d'Abruzzo.

Zimmermann ließ sich auf der vierten und letzten Etappe über 167 Kilometer von Corropoli nach Isola del Gran Sasso beim Tagessieg des Portugiesen Ivo Oliveira den Gesamtsieg nicht mehr nehmen, wurde zwölf Sekunden hinter dem Sieger Zwölfter. In der Endabrechnung lag der viermalige Tour-de-France-Teilnehmer elf Sekunden vor dem Spanier David de la Cruz, Gesamtsechster wurde der deutsche Meister Marco Brenner mit 50 Sekunden Rückstand.

Zimmermann: Wichtiger Meilenstein in meiner Karriere

Zimmermann hatte sich am Vortag bei der Königsetappe an die Spitze des Feldes gesetzt. Bei strömendem Regen fuhr der 27-Jährige über 160 Kilometer bei der Bergankunft auf 1650 Metern in Roccaraso auf Rang zwei und verschaffte sich so den entscheidenden Vorsprung vor der Konkurrenz. "Es ist erst das zweite Mal in meiner Karriere, dass ich das Führungstrikot trage. Ich habe noch nie zuvor ein Etappenrennen gewonnen, daher habe ich die Chance, einen wichtigen Meilenstein in meiner Karriere zu erreichen" , sagte Zimmermann danach.

Für den Profi aus dem Team Intermarché - Wanty ist es der größte Sieg seiner Karriere. Bislang konnte Zimmermann zwei Etappensiege bei der Tour de l'Ain und dem Criterium du Dauphiné einsammeln. Bei der Tour de France 2023 verpasste Zimmermann einst als Zweiter auf der Etappe nach Issoire knapp einen Tagessieg.