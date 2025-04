Belgischer Radprofi nach Verletzung Evenepoel vor Comeback - "War mental am Boden" Stand: 15.04.2025 08:25 Uhr

Der belgische Radstar Remco Evenepoel hat kurz vor seinem Comeback nach langer Verletzungspause tief in sein Seelenleben blicken lassen.

"Nach Tagen, Wochen, Monaten des Wartens kann ich endlich auf meine ersten Rennen blicken" , schrieb der Doppel-Olympiasieger bei Instagram: "Der Weg dorthin, wo ich jetzt bin, war sehr hart und herausfordernd."

Zusammenprall mit einem Postauto

Evenepoel war Anfang Dezember 2024 nach einer Kollision mit einem Postauto gestürzt und hatte dabei Frakturen an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand erlitten. Zudem zog er sich Quetschungen der Lunge und eine Verrenkung des rechten Schlüsselbeins zu. Eine notwendige Operation verlief anschließend erfolgreich.

"Viele Tränen und Frustration"

Das sei "definitiv der härteste Kampf meines bisherigen Lebens" gewesen, schrieb der 25-Jährige, der bei den Sommerspielen in Paris im Straßenrennen wie auch im Zeitfahren Gold geholt hatte: "Mental und körperlich kann ich ehrlich sagen, dass ich am Boden war und sehr an meiner Zukunft gezweifelt habe. Viele Tränen und Frustration waren in unserem Leben vorhanden."

Teilnahme an Tour de France das große Ziel

Evenepoel gibt voraussichtlich am Freitag (18.04.2025) beim Fleche Brabanconne in seiner Heimat sein Comeback. Anschließend sind auch Starts bei den Ardennen-Klassikern Amstel Gold Race, Fleche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich geplant. Das große Ziel des Zeitfahr-Weltmeisters ist die Teilnahme an der Tour de France im Juli.