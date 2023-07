Tour de France Pogacar gewinnt vorletzte Etappe - Vingegaard vor Gesamtsieg Stand: 22.07.2023 17:45 Uhr

Tadej Pogacar hat die vorletzte Etappe der Tour de France gewonnen, er setzte sich im Zielsprint unter anderem gegen Jonas Vingegaard durch - der vor dem Gesamtsieg steht.

Pogacar vom Team UAE Emirates triumphierte am Samstag (22.07.2023) auf der 133,5 km langen Bergetappe nach Le Markstein in den Vogesen. Pogacar schob sich auf den finalen Metern der Etappe an Vingegaard vorbei. "Nach einigen Tagen, an denen ich gelitten habe, war ich endlich wieder ich selbst. Ich bin super glücklich", sagte Pogacar mit Verweis auf seinen Einbruch bei der 17. Etappe.

Vingegaard vom Team Jumbo-Visma verteidigte seine komfortable Gesamtführung und hat 7:29 Minuten Vorsprung auf Pogacar. Er wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Tour gewinnen. Das Gelbe Trikot wird auf der letzten Etappe nach Paris traditionell nicht mehr attackiert.

Fans feiern Thibaut Pinot

Der Franzose Thibaut Pinot führte zwischenzeitlich und sorgte für die Gänsehautmomente der Etappe. Zahlreiche Fans feierten ihn in am Col du Platzerwasel. Pinot beflügelte das regelrecht, er fuhr einen Vorsprung von 1:30 Minuten heraus.

Doch später schmolz sein Vorsprung schnell dahin. Für Pinot war es die letzte Tour de France, er tritt am Saisonende zurück.

Ciccone ist das Bergtrikot sportlich nicht mehr zu nehmen

Dem italienischen Radprofi Giulio Ciccone vom Team Lidl-Trek ist das Bergtrikot auf sportlichem Wege nicht mehr zu nehmen. Sollte der 28-Jährige am Sonntag das Ziel der Rundfahrt in Paris erreichen, wird er als erster Italiener seit Claudio Chiapucci 1992 das weiße Trikot mit den roten Punkten mit nach Hause nehmen.

Ciccone sicherte sich auf der bergigen 20. Etappe zahlreiche weitere Punkte und kann nicht mehr vom Österreicher Felix Gall eingeholt werden. In den vergangenen drei Jahren hatte jeweils der Gesamtsieger auch das Bergtrikot gewonnen. 2020 und 2021 siegte Tadej Pogacar in der Wertung, 2022 triumphierte Jonas Vingegaard knapp vor dem deutschen Kletterspezialisten Simon Geschke.

Als bester Deutscher kam in Le Markstein Emanuel Buchmann vom deutschen Top-Team Bora-hansgrohe auf Rang 31 ins Ziel. Der Rückstand des deutschen Meisters auf Pogacar betrug 7:26 Minuten.

Sonntag letzte Etappe in Paris - 2024 endet die Tour in Nizza

Am Sonntag findet die 21. und letzte etappe statt. Von Saint-Quentin-en-Yvelines geht es über 115,1 km nach Paris auf die Champs-Elysees. Die Fahrt nach Paris dürfte wie so oft zur Bummeltour werden, ehe die Sprinterteams gegen Ende noch ein letztes Mal ernst machen. Jasper Philipsen spurtete bereits im vergangenen Jahr zum Sieg auf den Champs-Elysees und ist auch in diesem Jahr der klare Favorit auf den Prestigeerfolg.

Zum 49. Mal endet die Tour auf der Prachtstraße, seit 1975 war es nicht mehr anders. Im kommenden Jahr aber wird diese Serie enden, ein noch größeres Sportereignis als die Tour trägt dafür die Verantwortung. In Paris beginnen 2024 nur wenige Tage nach Ende der Frankreich-Rundfahrt die Olympischen Sommerspiele - die Tour weicht für die letzte Etappe nach Nizza aus und endet dort mit einem Zeitfahren.

Olympia wirft aber auch in diesem Jahr bereits seine Schatten voraus. Denn los geht es am Sonntag am Velodrome National in der Pariser Vorstadt Saint-Quentin-en-Yvelines - 2024 werden hier die Bahn-Wettbewerbe ausgetragen.