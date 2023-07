Tour de France Femmes Kastelijn gewinnt 4. Etappe, Kopecky weiter in Gelb Stand: 26.07.2023 17:31 Uhr

Yara Kastelijn hat die 4. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen, die Gesamtwertung führt weiter Lotte Kopecky an.

Die Niederländerin Yara Kastelijn vom Team Fenix-Deceuninck setzte sich auf der 4. Etappe am Mittwoch (26.07.2023) über 177,1 Kilometer von Cahors nach Rodez durch. Es war der längste Teilabschnitt der diesjährigen Tour. Zwischenzeitlich hatte die 14-köpfige Spitzengruppe einen Vorsprung von mehr als neun Minuten herausgefahren. Nach den ersten 75 km mit meist flacher Topographie wartete das Finale mit gleich mehreren Anstiegen auf, etwa 20 km vor dem Ziel zog Kastelijn davon.

"Ich kann es kaum glauben" , sagte Kastelijn. "Es war eine Teamleistung, ich hatte kaum etwas zu tun." Kastelijn kam mehr als eine Minute vor zwei weiteren Niederländerinnen ins Ziel. Demi Vollering vom Team SD Worx wurde Zweite, Anouska Koster vom Uno-X Pro Cycling Team belegte Platz drei. Beste deutsche Fahrerin war Kathrin Hammes von EF Education-Tibco-SVB auf Platz neun.

Kopecky weiter vorne, Lippert fällt zurück

Lotte Kopecky aus Belgien vom Team SD Worx verteidigte das Gelbe Trikot, sie führt mit nun 43 Sekunden Vorsprung weiter die Gesamtwertung an, nach der dritten Etappe waren es noch 55 Sekunden gewesen. Liane Lippert vom Team Movistar verlor Platz zwei an die Tageszweite Vollering und fiel auf Rang acht zurück.

Fünfte Etappe führt nach Albi, Ziel der Tour ist Pau

Das fünfte Teilstück führt die Fahrerinnen am Donnerstag über 126,1 km von Onet-le-Chateau nach Albi. Überwiegend abschüssig auf den letzten 24 km ist alles angerichtet für eine Sprintankunft.

Die zweite Auflage der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Teilstücken am kommenden Sonntag in Pau, am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.