Sieg bei Strade Bianche Pogacar schockt die Konkurrenz mit 81-km-Solo Stand: 02.03.2024 16:57 Uhr

Der slowenische Radstar Tadej Pogacar hat nach einer spektakulären Soloflucht zum zweiten Mal das italienische Eintagesrennen Strade Bianche gewonnen.

Der zweimalige Tour-Champion vom UAE Emirates Team setzte sich nach einer Alleinfahrt über die letzten 81 der insgesamt 215 km in Siena mit 2:46 Minuten Vorsprung auf den Letten Tom Skujins durch - genau diese Attacke hatte er schon vor dem Rennen angekündigt.

Dritter wurde der Belgier Maxim Van Gils (+2:50), Vorjahressieger Thomas Pidcock (Großbritannien) hatte als Vierter 3:50 Minuten Rückstand.

Pogacar kontrolliert Vorsprung spielerisch

Pogacar (25), der die "Strade" bereits 2022 als Solist mit damals 37 Sekunden Vorsprung gewonnen hatte, zeigte sich in seinem ersten Saisonrennen bereits in beeindruckender Form. Bei der um rund 30 km verlängerten 18. Auflage der "weißen Straßen" mit gut 70 km auf den namensgebenden und diesmal vom Regen aufgeweichten Schotterpisten ließ Pogacar den Konkurrenten mit seinem Antritt keine Chance.

Dass er am schweren Monte Sante Marie attackieren würde, hatte Pogacar im Interview vor dem Rennstart grinsend prophezeit - und machte sein Versprechen eindrucksvoll wahr. Schnell fuhr er über zwei Minuten Vorsprung heraus, wirkte an Anstiegen fast mühelos. Teilweise lag er über dreieinhalb Minuten vor den Verfolgern und kontrollierte den Vorsprung in der Schlussphase spielerisch.

Anders als sein großer Tour-Rivale Jonas Vingegaard (Dänemark) fährt Pogacar eine ausgiebige Klassiker-Saison, im Vorjahr gewann er unter anderem die Monumente Flandern- und Lombardei-Rundfahrt. Die Tour de France beginnt am 29. Juni in Florenz und endet am 21. Juli in Nizza.

Lotte Kopecky siegt bei den Frauen

Im Rennen der Frauen siegte die Belgierin Lotte Kopecky. Zweite wurde Elisa Longo Borghini, die mit vier Sekunden Rückstand in Siena ankam. Auf Platz drei fuhr Demi Vollering (+26 Sekunden).