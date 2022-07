Tour de France Femmes 6. Etappe - Vos feiert im Gelben Trikot zweiten Etappensieg Stand: 29.07.2022 16:55 Uhr

Starker Sprint: Marianne Vos am Freitag (29.07.22) hat die 6. Etappe der Tour de France für sich entschieden und im Gelben Trikot der Spitzenreiterin ihren zweiten Tagessieg gefeiert.

Die Niederländerin setzte sich auf der Zielgeraden nach 128,6 km von Saint-Dié-des-Vosges - Rosheim nach starkem Antritt mit einer Radlänge Vorsprung vor Marta Bastianelli aus Italien und Lotte Kopecky aus Belgien durch. In der Gesamtwertung liegt die 35-Jährige 30 Sekunden vor den zeitgleichen Silvia Persico und Katarzyna Niewiadoma.

Die deutsche Meisterin Liane Lippert kam in der Tageswertung zeitgleich auf Platz 24 und belegt mit einem Rückstand von 3:09 Minuten auf Vos weiterhin den 13. Platz der Gesamtwertung.

Zwar hatten deutsche Fahrerinnen letztlich nichts mit der Entscheidung zu tun, doch Franziska Koch und Katrin Hammes zählten zu einer 14-köpfigen Spitzengruppe, die sich im Rennverlauf absetzen konnte. Die Gruppe lag zeitweise rund zwei Minuten vor dem Hauptfeld, das schließlich alle Ausreißerinnen stellte.

Wieder schwere Stürze

Die Serie schwerer Stürze setzte sich derweil auch am Freitag fort. Die zweimalige Etappensiegerin Lorena Wiebes (Niederlande/Team DSM) kam in ihrem Grünen Trikot der punktbesten Fahrerin zu Fall und erreichte unter Tränen erst mehrere Minuten nach der Siegerin das Ziel. In der Sprintwertung führt dennoch ebenfalls Marianne Vos.

Der siebte Teilabschnitt geht am Samstag über 127,5 km von Selestat nach Le Markstein Fellering. Tagsdrauf endet die Tóur de Femmes nach 1033,6 km in La Planche des Belles Filles.