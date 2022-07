Tour des Femmes Cecilie Ludwig gewinnt die Champagner-Etappe Stand: 26.07.2022 16:46 Uhr

Nach 133 Kilometern durch die Weinbaugebiete der Champagne hat die Dänin Cecilie Ludwig die dritte Etappe der Tour de Femmes für sich entschieden. Liane Lippert stürzte.

Nach 133,6 Kilometern durch die Weinbaugebiete der Champagne hat die Dänin Cecilie Ludwig (FDJ) am Dienstag (26.07.2022) die dritte Etappe der Tour de Femmes für sich entschieden. Kurz vor dem Ziel auf der Etappe von Reims nach Épernay setzte Ludwig den entscheidenden Antritt und verwies die Gesamtführende Marianne Vos (Jumbo-Visma) auf Rang zwei.

"Ein Super-Comeback nach dem Crash-Tag"

Vos verlor am Ende zwei Sekunden auf Ludwig, bleibt aber im Gelben Trikot. In der Gesamtwertung hat sie nun 16 Sekunden Vorsprung auf die Italienerin Silvia Persico (Valcar-Travel&Service) und 21 Sekunden auf Katarzyna Niewiedoma (Polen/Canyon-SRAM), die in Éperney als Dritte über die Ziellinie fuhr.

Cecilie Ludwig sagte kurz nach ihrem Triumph in Tränen des Glücks aufglöst: "Es war ein Super-Comeback nach dem Crash-Tag gestern. Ich habe es geliebt, wie unsere Mannschaft trotz allem den Spirit und den Kampfgesit behalten hat. Und jetzt bin ich die Gewinnerin einer Tour-de-France-Etappe - es ist einfach unfassbar."

Sturzpech bei Liane Lippert

Großes Pech hatte die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert (Team DSM), die sich lange in der Spitzengruppe aufgehalten hatte. In einer Linkskurve rund 15 Kilometer vor dem Ziel rutschte ihr das Vorderrad weg und sie stürzte auf den Asphalt. Sie blieb zwar offenbar unverletzt, handelte sich aber am Ende durch diesen Sturz rund anderthalb Minuten Rückstand auf die Etappensiegerin ein.