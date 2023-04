Flèche Wallonne Pogacar siegt auch an der Mauer von Huy Stand: 19.04.2023 16:42 Uhr

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar bleibt in diesem Frühjahr weiter kaum zu bezwingen und steht vor dem historischen Gewinn des Ardennen-Triples. Der Slowene vom Team UAE Emirates setzte sich auch beim 87. Fleche Wallone durch, es war der zwölfte Sieg im 18. Saisonrennen des 24-Jährigen.

Nach 194,2 Kilometern von Herve zur Mur de Huy verwies Pogacar nach einem unwiderstehlichen Antritt wenige Hundert Meter vor dem Ziel den Dänen Skjelmose Mattias Jensen (Trek-Segafredo) und Mikel Landa Bahrain-Victorious) aus Spanien auf die Plätze.

Ardennen-Triple möglich

Am Sonntag kann Pogacar bei Lüttich-Bastogne-Lüttich das Ardennen-Triple perfekt machen. Das war zuvor lediglich Davide Rebellin (2004) und Philippe Gilbert (2011) gelungen.

"Gewinnen ist natürlich schön. Ich hatte großen Spaß. Ich nehme das mit und genieße den Moment", sagte Pogacar, der schon auf Sonntag blickte: "Es ist ein etwas anderes Rennen, deutlich länger. Aber ich bin gut in Form."

Tempoverschärfung kurz vor dem Ziel

Pogacar forcierte mit seinen Helfern erst rund sechs Kilometer vor dem Ziel das Tempo, an der Mur de Huy wurde dann auch der letzte Ausreißer geschluckt. Am steilen Anstieg zog Pogacar, der am Sonntag zu Beginn der Ardennen-Woche das Amstel Gold Race gewonnen hatte, unwiderstehlich an seinen Konkurrenten vorbei, keiner konnte folgen.

Zuvor hatte sich Liane Lippert (Friedrichshafen) im Rennen der Frauen den zweiten Platz gesichert. Die deutsche Meisterin musste sich über 127,3 Kilometern nur der Niederländerin Demi Vollering geschlagen geben, die fünf Sekunden vor Lippert über die Ziellinie rollte. Damit darf Vollering wie Pogacar auf das Ardennen-Triple hoffen, am Sonntag hatte sie schon das Amstel Gold Race gewonnen.