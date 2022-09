Rad-WM in Australien Norweger Foss überraschend Weltmeister im Einzelzeitfahren Stand: 18.09.2022 10:02 Uhr

Kein Remco Evenepoel, kein Filippo Ganna: Der Titel im Einzelzeitfahren der Rad-WM in Australien ging am Sonntagmorgen (18.09.2022) überraschend nach Norwegen.

Der Norweger Tobias Foss hat bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften im australischen Wollongong überraschend den Titel im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 25-Jährige holte sich auf dem 34,2 Kilometer langen Parcours in 40:02 Minuten mit 2,95 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Stefan Küng den Sieg. Den dritten Platz belegte der belgische Vuelta-Champion Remco Evenepoel mit einem Rückstand von neun Sekunden.

Pogacar und Ganna unter den Geschlagenen

Ex-Tourchampion Tadej Pogacar (Slowenien) und der favorisierte Titelverteidiger Filippo Ganna (Italien) landeten nur auf den Plätzen sechs und sieben. Die beiden deutschen Starter Nikias Arndt und Miguel Heidemann spielten auf den Plätzen 16 und 20 ebenso keine Rolle.

Zum Auftakt der WM hatte Ricarda Bauernfeind die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der U23-Klasse gewonnen. Die 22-Jährige aus Ingolstadt wurde auf den 34,2 Kilometern in 47:38 Minuten gestoppt und lag damit 2:17 Minuten hinter der Italienerin Vittoria Guazzini. Zweite wurde die Niederländerin Shirin van Anrooij (1:48 Minuten zurück).

Niederländerin gewinnt bei den Frauen

Bei der WM in Australien wurden erstmals Medaillen in der U23-Klasse vergeben. Die Fahrerinnen starteten im Rahmen des Frauen-Zeitfahrens, das die Niederländerin Ellen van Dijk in 44:28 Minuten gewann. Für die 35-Jährige war es der dritte Titel nach 2013 und 2021. Die Plätze zwei und drei belegten die Australierin Grace Brown (0:12 Minuten zurück) und die Europameisterin Marlen Reusser aus der Schweiz (0:41).

Deutsche ohne große Erwartungen

Aus deutscher Sicht wird im weiteren Verlauf der WM nicht allzuviel zu erwarten sein. Maximilian Schachmann musste die Saison beenden, Lennard Kämna hat nach der Tour de France eine Rennpause eingelegt, und auch der deutsche Meister Nils Politt verzichtete auf die strapaziöse Reise nach Down Under.

Von den internationalen Stars haben dagegen einige Akteure noch große Ziele in Australien. Tadej Pogacar zeigte sich nach seinem verpassten Tour-Sieg zuletzt wieder in starker Form. Der zweimalige Weltmeister Julian Alaphilippe will trotz unglaublichen Sturzpechs in dieser Saison seinen Titel verteidigen. Die Belgier schicken ihre Stars Remco Evenepoel, der gerade die Vuelta gewann, und Wout van Aert am nächsten Sonntag beim Straßenrennen der Männer ins Geschehen.

So geht's weiter bei der Straßenrad-WM:

19.9.22 Männer U23 Einzelzeitfahren

20.9.22 Juniorinnen Einzelzeitfahren

20.9.22 Junioren Einzelzeitfahren

21.9.22 Mixed Staffel Zeitfahren

23.9.22 Junioren Straßenrennen

23.9.22 Männer U23 Straßenrennen

24.9.22 Juniorinnen Straßenrennen

24.9.22 Frauen Elite Straßenrennen

25.9.22 Männer Elite Straßenrennen