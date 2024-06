Dauphiné-Rundfahrt Pedersen gewinnt erste Etappe - Favoriten im Hauptfeld Stand: 02.06.2024 17:42 Uhr

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat die erste Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Der 28-Jährige vom Lidl-Trek-Team setzte sich zum Auftakt der Tour-Generalprobe in Frankreich nach 172,5 km mit Start und Ziel in Saint-Pourcain-sur-Sioule in der Auvergne im Sprint vor dem Iren Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) und dem Franzosen Hugo Page (Intermarche-Wanty) durch.

Die beiden Tour-Mitfavoriten Primoz Roglic (Slowenien/Bora-hansgrohe) und Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) rollten nach der leichtesten der acht Dauphiné-Etappen mit dem zeitgleichen Hauptfeld auf den Plätzen 72 und 98 über die Ziellinie. Beide feierten ihr Renn-Comeback, nachdem sie sich Anfang April bei dem viel diskutierten Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt verletzt hatten.

Pedersen feierte durch seinen ersten Dauphiné-Etappenerfolg nach seiner vorherigen Pause seit dem Frühjahrs-Klassiker Paris-Roubaix eine erfolgreiche Rückkehr in den Sattel. " Ich hatte eine gute Vorbereitung auf dieses Rennen und die Tour. Ich habe es in diesem Jahr einmal anders versucht und zu Hause hart trainiert ", sagte der Tagessieger.

Vingegaard und Pogacar trainieren für die Tour

Noch vor dem prominenten Duo beendete Roglics Teamkollege Nico Denz das erste Teilstück auf Rang 20. Bis zum Finale am kommenden Sonntag stehen bei der Dauphiné noch sieben Bergankünfte an, die erste am Montag nach 142 km auf dem Col de la Loge. Zudem wird am Mittwoch ein Einzelzeitfahren ausgetragen.

Die zum 76. Mal ausgetragene Dauphiné ist das wichtigste Vorbereitungsrennen im Hinblick auf die am 29. Juni in Florenz beginnende Tour de France. Ursprünglich hatte auch Tour-Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark) seinen Start geplant, sich angesichts seiner schweren Verletzung nach dem Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt aber auf das Höhentraining konzentriert. Herausforderer Tadej Pogacar fährt nach seinem überragenden Giro-Sieg vor der Tour kein Rennen mehr.