Tour Down Under Narvaez sichert sich den Gesamtsieg in Australien Stand: 26.01.2025 09:13 Uhr

Jhonatan Narvaez aus Ecuador hat die Tour Down Under in Australien gewonnen. Der Radprofi vom UAE Team Emirates behauptete auf der Schlussetappe über 90 Kilometer mit Start und Ziel in Adelaide seinen Vorsprung im Gesamtklassement.

Der australische Sprinter Sam Welsford vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe feierte in Adelaide seinen insgesamt dritten Tagessieg und damit auch das blaue Trikot des Punktbesten. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) musste sich als Dritter im Zielsprint erneut nur knapp geschlagen geben. Auch Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) als Sechster und Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) auf Rang neun belegten zum Abschluss einen Top-Ten-Platz.

Narvaez: "Hätte ich mir nicht besser erträumen können"

Für den ecuadorianischen Meister Narvaez, der sich zum Jahreswechsel dem UAE-Team von Toursieger und Weltmeister Tadej Pogacar angeschlossen hat, ist es der erste Erfolg bei einem Etappenrennen. "Dieser Sieg bedeutet mir sehr viel. Einen solchen Saisonstart mit meinem neuen Team hätte ich mir nicht besser erträumen können" , sagte Narvaez, der am Samstag (25.01.2025) die Königsetappe gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung erobert hatte.

Als bester Deutscher schloss Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) die Rundfahrt als 18. mit 1:16 Minuten Rückstand auf Narvaez ab.