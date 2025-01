Tour Down Under Radprofi Narvaez vor Gesamtsieg in Australien Stand: 25.01.2025 08:14 Uhr

Jhonatan Narvaez aus Ecuador hat die vorletzte Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung erobert.

Der Radprofi vom UAE Team Emirates gewann bei der Zielankunft auf dem Willunga Hill einen Sprint gegen den Briten Oscar Onley (Team Picnic PostNL) und den Neuseeländer Finn Fisher-Black vom deutschen Team Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Dank der Bonussekunden liegt Narvaez vor der abschließenden sechsten Etappe des World-Tour-Auftakts neun Sekunden vor dem Spanier Javier Romo (Movistar Team), Fisher-Black (+12 Sekunden) ist Dritter. Die Entscheidung fällt am Sonntag auf einem Kurs durch die Straßen von Adelaide.

Zimmermann vorn dabei

Bester Deutscher war am Samstag Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), der mit 40 Sekunden Rückstand auf Rang 15 kam. Auch in der Gesamtwertung ist Zimmermann als 18. mit einem Rückstand von 1:18 Minuten der beste deutsche Starter.