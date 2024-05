Giro d'Italia Milan landet seinen dritten Etappensieg Stand: 17.05.2024 17:41 Uhr

Sprint-Hüne Jonathan Milan hat beim Giro d'Italia seinen dritten Tageserfolg gelandet. Unwiderstehlich siegte der Italiener am Freitag (17.05.24) am Ende der 179 km langen 13. Etappe von Riccione nach Cento.

Zweiter wurde der Pole Stanislaw Aniolkowski (Codifis) vor dem stark aufgelegten Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious). Zum ersten Etappensieg des Bocholters Bauhaus fehlte auch dieses Mal nicht viel, schon am vierten Tag war der 29-Jährige auf Rang drei ins Ziel gekommen.

Lidl-Trek-Fahrer Milan baute die Führung in der Punktwertung aus. Das Gesamtklassement wird weiter von Topstar Tadej Pogacar vom UAE Team Emirates angeführt.

Ausreißergruppe mit nur wenig Vorsprung

Gleich nach dem Start setzte sich eine Dreiergruppe um Andrea Pietrobon (Kometa - Polti), Manuele Tarozzi und Alessandro Tonelli (beide VF Group - Bardiani CSF - Faizan) ab. Das Peloton ließ sie vorerst ziehen und so erarbeiteten sie sich einen Vorsprung von knapp zwei Minuten. Tarozzi sicherte sich schließlich die erste Sprintwertung in Lugo, der nächste Zwischensprint in Conselice ging an Pietrobon. Knapp 38 km vor dem Ziel holte das Peloton die Ausreißer aber wieder ein.

Kein weiterer Fahrer konnte sich danach entscheidend absetzen. Mit hohem Tempo ging es dann in die Schlussphase, die in einem Massensprint endete. Milans Team setzte ihn optimal in Szene, am Ende hatte er dann wieder einmal die besten Beine.

Zweites Zeitfahren am Samstag

Am Samstag geht es mit dem zweiten und letzten Zeitfahren des diesjährigen Giro weiter. Auf knapp 31 km von Castiglione delle Stiviere nach Desenzano del Garda kann der zweimalige Tour-Sieger Pogacar seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen, schon die erste Zeitenjagd hatte der Slowene deutlich für sich entscheiden.