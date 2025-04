Paris-Roubaix Femmes Lotte Kopecky - auf dem Weg in die Geschichtsbücher des Radsports Stand: 11.04.2025 19:09 Uhr

Lotte Kopecky hat bereits die Flandern-Rundfahrt 2025 gewonnen – nun peilt sie bei Paris-Roubaix Femmes den nächsten Sieg an. Damit würde sie gleich doppelt Geschichte schreiben.

Von Moritz Fuß

Es ist eines der berühmtesten Eintagesrennen im Radsport: Paris-Roubaix Femmes. Am Samstag startet die fünfte Ausgabe des Rennens, das als "Hölle des Nordens" bekannt ist. Die 148,5 Kilometer lange Strecke von Denain nach Roubaix, gespickt mit 17 Kopfsteinpflaster-Sektoren, verlangt den Fahrerinnen alles ab.

Gerade die Abschnitte Mons-en-Pévèle und Carrefour de l'Arbre gelten als Schlüsselstellen auf dem Weg zum Sieg. Besonders eine Fahrerin hat schon gezeigt, dass sie diese Stellen zu meistern weiß.

Kopecky in Topform - und auf Rekordkurs

Lotte Kopecky (SD Worx - Protime) ist derzeit das Maß aller Dinge im Frauenradsport. Nach ihrem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt am vergangenen Wochenende steht die Belgierin vor der nächsten Herausforderung: Paris-Roubaix Femmes .

Kopecky, die im vergangenen Jahr bereits auf dem legendären Velodrom von Roubaix triumphierte, gilt auch in diesem Jahr als Favoritin und könnte ihren aktuellen Lauf fortsetzen und Geschichte schreiben - und das gleich doppelt: Mit einem Sieg wäre sie die erste Fahrerin überhaupt, die sich den Flandern-Roubaix-Doppelpack holt. Und sie wäre die erste Fahrerin, die Paris-Roubaix ein zweites Mal gewinnt.

Kopecky weiß also, wie schwer das Rennen wird: "Du brauchst viel Glück, dass dein Rad den ganzen Tag durchhält, du musst gut in Position sein, du brauchst Kraft auf dem Kopfsteinpflaster (…), aber du musst nicht nur stark, sondern auch clever sein und vielleicht sogar mehr als das" , erklärt die 29-Jährige gegenüber "Eurosport".

Alles auf die Tour - aber Roubaix im Visier

Die Belgierin hat sich in diesem Jahr ohnehin einiges vorgenommen. Mit der Teilnahme bei Mailand-San Remo am 22. März war Kopecky erst vergleichsweise spät in die diesjährige Saison gestartet. Grund dafür ist ihre Vorbereitung auf die vierte Auflage der Tour de France Femmes (26. Juli bis 3. August 2025). Kopecky möchte so frisch wie möglich in das Highlight der Saison starten. Ihr kraftsparender Auftakt wird der Konkurrenz dennoch kaum Grund zur Hoffnung geben.

SD Worx-Protime im Zweikampf mit Lidl-Trek

Titelverteidigerin Kopecky bildet gemeinsam mit Sprinterin Lorena Wiebes das Spitzen-Duo von SD Worx-Protime - größter Herausforderer ist das Team Lidl-Trek. Die amerikanische Equipe schickt unter anderem mit Elizabeth Deignan (Siegerin 2021), Lucinda Brand (Dritte 2022) und Elisa Balsamo (Zweite 2024) drei Top-Favoritinnen in die "Hölle des Nordens".

Deutsche Fahrerinnen mit Auß enseiterchancen

Auch aus deutscher Sicht ist das Klassiker-Rennen gut besetzt: Rosa Maria Klöser (Canyon–SRAM–Zondacrypto), Romy Kasper (Human Powered Health), Lea Lin Teutenberg (Lotto Ladies), Franziska Koch (Team Picnic–PostNL), Franziska Brauße (Ceratizit pro Cycling) und Linda Riedmann (Team Visma–Lease a Bike) werden am Samstag versuchen, sich auf dem rauen Pflaster von Roubaix in Szene zu setzen. Ob aus dem Hintergrund eine Überraschung gelingt, bleibt abzuwarten – das Potenzial dafür bringen sie mit.