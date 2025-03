Fernfahrt Paris - Nizza Lipowitz darf vom Gesamtsieg träumen Stand: 14.03.2025 17:26 Uhr

Der frühere Straßenweltmeister Mads Pedersen hat die sechste Etappe der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Florian Lipowitz startet als Gesamtzweiter in das Schlusswochenende.

Der Däne Pedersen vom Team Lidl-Trek setzte sich am Freitag nach 209,8 km von Saint-Julien-En-Saint-Alban nach Berre l'Étang im Sprint einer größeren Ausreißergruppe vor den Briten Joshua Tarling und Samuel Watson (beide Ineos Grenadiers) durch.

Lipowitz profitiert vom Ausstieg von Vingegaard

Florian Lipowitz arbeitet weiter an einem Überraschungserfolg bei der Fernfahrt Paris-Nizza. Wie erwartet profitierte der 24-Jährige vom verletzungsbedingten Ausscheiden von Superstar Jonas Vingegaard und startet als Gesamtzweiter in das Schlusswochenende mit den letzten zwei Etappen.

Der Red-Bull-Fahrer fährt dann im Weißen Trikot des besten Jungprofis. In der Gesamtwertung steht er 40 Sekunden hinter dem US-Amerikaner und Vingegaard-Kollegen Matteo Jorgenson, der sich insgesamt 16 Bonussekunden sicherte.

Die siebte Etappe wurde um 40 Kilometer verkürzt

Am Samstag geht es mit der Königsetappe weiter. Aufgrund widriger Witterungsbedingungen mit starkem Schneefall in den Bergen haben die Organisatoren das ursprünglich 147 km lange Teilstück allerdings um knapp 40 km verkürzt. Das unveränderte Ziel in Auron liegt auf 1600 m Höhe. Die Fernfahrt endet am Sonntag, ebenfalls mit einer Bergetappe.