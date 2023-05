10. Etappe des Giro d'Italia Ausreißer Cort Nielsen sprintet zum Sieg Stand: 16.05.2023 17:38 Uhr

Magnus Cort Nielsen hat die zehnte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Dienstag (16.05.2023) überlegen im Schlussspurt einer dreiköpfigen Ausreißergruppe durch. Zweiter wurde Derek Gee, Alessandro De Marchi hatte im Dreikampf das Nachsehen.

" Ich bin unglaublich happy ", sagte Cort Nielsen, der nun Tagessiege bei allen drei großen Landesrundfahrten auf der Habensseite hat: " Es war so ein harter Tag heute. Eine der schlimmsten Etappen, die ich auf dem Rad erlebt habe. "

Das Hauptfeld kam mit einem Rückstand von 51 Sekunden ins Ziel, Mads Pedersen war dort der schnellste Mann und belegte Platz vier. Der deutsche Sprint-Spezialist Pascal Ackermann verpasste den erhofften Tagessieg und wurde Fünfter. Im Duell der beiden Topsprinter setzte sich erneut Jonathan Milan gegen Mark Cavendish durch und behält damit das "Maglia Ciclamino" - Milan belegte aber nur Rang sieben, Cavendish den achten Platz.

Kämna nun die große Bora-Hoffnung

Nach dem coronabedingten Ausscheiden von Remco Evenepoel behauptete Geraint Thomas die Führung in der Gesamtwertung vor Primoz Roglic (+2 Sekunden) und Thomas' Ineos-Teamkollegen Tao Geoghegan Hart (+5 Sekunden). Siebter ist nun Lennard Kämna (+1:52 Minuten), der nach der Aufgabe von Alexander Wlassow der Fahrer für die Gesamtwertung im Team Bora-hansgrohe ist. Am Dienstag wurde Kämna 14..

Auch der Regen beeinflusst den Giro

Gestartet worden war die 196 Kilometer lange Etappe gegen Mittag in Scandiano. Mit ausgeruhten Beinen ging es für die Fahrer nach dem Ruhetag am Montag in Richtung Toskana - und das anfangs durchaus anspruchsvoll. Über 2.500 Höhenmeter galt es zu überwinden, ehe es auf den letzten 65 Kilometern komplett flach wurde. Das Fahrerfeld wurde wie schon in der ersten Woche der Rundfahrt immer wieder von Stürzen erschüttert.

Alles Wichtige zur Italien-Rundfahrt Giro - Fünf Bergankünfte und Kämna in neuer Rolle Im Vorjahr ging Lennard Kämna beim Giro d‘Italia erfolgreich auf Etappenjagd. Ab Samstag kämpft er in neuer Rolle um eine gute Platzierung in der Gesamtwertung. Die Favoriten auf einem schweren Kurs sind aber andere. mehr

Auch der Mittwoch könnte ein Tag für die Ausreißer werden. Auf der 219 Kilometer langen elften Etappe geht es von Camaiore über zwei Bergwertungen der dritten Kategorie und einen Berg der vierten Kategorie nach Tortona.

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2023 Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe - 06.05.2023 19,6 km Fossacesia - Ortona (Zeitfahren) 2. Etappe - 07.05.2023 201 km Teramo - San Salvo 3. Etappe - 08.05.2023 216 km Vasto - Melfi 4. Etappe - 09.05.2023 175 km Venosa - Lago Laceno 5. Etappe - 10.05.2023 171 km Atripalda - Salerno 6. Etappe - 11.05.2023 162 km Neapel - Neapel 7. Etappe - 12.05.2023 218 km Capua - Gran Sasso d'Italia (Bergankunft) 8. Etappe - 13.05.2023 207 km Terni - Fossombrone 9. Etappe - 14.05.2023 35 km Savignano sul Rubicone - Cesena (Zeitfahren) Ruhetag - 15.05.2023 10. Etappe - 16.05.2023 196 km Scandiano - Viareggio 11. Etappe - 17.05.2023 219 km Camaiore - Tortona 12. Etappe - 18.05.2023 179 km Bra - Rivoli 13. Etappe - 19.05.2023 207 km Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana (Bergankunft) 14. Etappe - 20.05.2023 193 km Sierre - Cassano Magnago 15. Etappe - 21.05.2023 195 km Seregno - Bergamo Ruhetag - 22.05.2023 16. Etappe - 23.05.2023 203 km Sabbio Chiese - Monte Bondone (Bergankunft) 17. Etappe - 24.05.2023 195 km Pergine Valsugana - Caorle 18. Etappe - 25.05.2023 161 km Oderzo - Val di Zoldo (Bergankunft) 19. Etappe - 26.05.2023 183 km Longarone - Tre Cime Lavaredo (Bergankunft) 20. Etappe - 27.05.2023 18,6 km Tarvisio - Monte Lussari Tudorg (Zeitfahren) 21. Etappe - 28.05.2023 135 km Rom - Rom