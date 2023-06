Radsport-DM "Sieben Jahre gebraucht" - Politt neuer deutscher Zeitfahrmeister Stand: 23.06.2023 20:05 Uhr

Radprofi Nils Politt hat seinen Team-Kollegen Lennard Kämna als Zeitfahrmeister bei den deutschen Straßenmeisterschaften im Schwarzwald abgelöst.

Wenige Tage vor dem Start der Tour de France bewies der Fahrer vom Spitzenteam Bora-hansgrohe seine gute Form. Beim Einzelzeitfahren auf dem 32,5 Kilometer langen Kurs zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim gewann der 29 Jahre alte deutsche Meister mit einer Zeit von 38,52 Minuten und elf Sekunden Vorsprung auf Miguel Heidemann und 15 Sekunden auf Maximilian Schachmann auf Platz drei.

Für den vorherigen Zeitfahrmeister Kämna, der nur den neunten Platz belegte, ist das Ergebnis enttäuschend. Kämna kam 45 Sekunden nach Politt in das Ziel. "Ich habe jetzt sieben Jahre lang gebraucht, den Profi-Titel im Einzelzeitfahren zu haben. Ich glaube, ich war sechsmal auf dem Podium. Es ist eine Erleichterung" , sagte Politt nach der Siegerehrung. Am Sonntag kann der Kölner neben dem erstmaligen Zeitfahrerfolg beim Straßenrennen seinen Titel als deutscher Meister verteidigen.

Kröger schnellste Fahrerin

Bei den Frauen setzte sich Mieke Kröger als schnellste Fahrerin beim Zeitfahren durch. Die 29-Jährige gewann mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor Katharina Fox, Clara Koppenburg wurde drittbeste Zeitfahrerin. Die Bielefelderin Kröger holte den Titel zum zweiten Mal. Bei den U23-Ausgaben gewannen jeweils Antonia Niedermaier und Moritz Kretschy.

Am Samstag steht für die Radfahrerinnen das Straßenrennen an. Sonntag gehen die Männer auf der 215 Kilometer langen Strecke um 11.30 Uhr in Donaueschingen an den Start. Nach fünf Stunden werden die Profis im Ziel in Bad Dürrheim erwartet. Das Rennen wird live im SWR und im SWR-Webstream übertragen.