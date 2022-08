Sonntag, 28. August 4. Etappe - Schiltach - Stuttgart (187 km) Stand: 19.08.2022 12:09 Uhr

Wer meint, er könnte sich nach der Bergankunft im Schwarzwald ausruhen, sieht sich getäuscht. Die Schlussetappe hat es nochmal in sich.

Einschätzung: Es gibt keine Pause nach der Bergankunft: Wer sich am Vortag zu sehr verausgabt hat, könnte nun eine böse Überraschung erleben. Am Schlusstag warten auf die Fahrer rund 3.700 Höhenmeter. Direkt nach dem Start geht es erstmal bergauf, danach führt die Strecke auf und ab am Rand des Naturparks Nordschwarzwald Richtung Norden. Das Ziel in Stuttgart wird von Osten angefahren. In der baden-württembergischen Landeshauptstadt wird dann dreimal ein zehn Kilometer langer schwerer Rundkurs befahren - bis zu 16 Prozent Steigung warten dabei am Herdweg. Attacken auf den Gesamtführenden und damit den Gesamtsieg der Deutschland Tour dürften garantiert sein.

Die Etappenkarte der vierten Etappe der Deutschland Tour von Schiltach nach Stuttgart