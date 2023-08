3. Etappe der Deutschland Tour Mihkels gewinnt überraschend Schlusssprint in Essen Stand: 26.08.2023 18:18 Uhr

Madis Mihkels aus Estland hat sich auf der 3. Etappe der Deutschland Tour überraschend den Sieg gesichert.

Die deutschen Sprinter haben den erhofften Heimsieg bei der diesjährigen Deutschland Tour verpasst. Phil Bauhaus belegte auf der dritten Etappe am Samstag den vierten Platz. Den Sieg holte sich nach 173,8 Kilometern von Arnsberg nach Essen Madis Mihkels aus Estland vor dem Niederländer Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) und dem Belgier Quinten Hermans.

"Es war ein superschwerer Tag für mich. Ich war mir sehr unsicher, ob ich überhaupt sprinten kann, weil ich an jeder Welle am Limit war", sagte Bauhaus in der Sportschau. Er verwies zudem darauf, dass er auf dem letzten Kilometer ohne Helfer in den Zielsprint gegangen war. "Dann war ich noch kurz blockiert, was am Ende den Unterschied machte, dass ich die drei vorne nicht mehr einhole."

Mihkels hatte kaum jemand für den Tagessieg auf dem Zettel gehabt. "Ich bin ehrlich, ich kannte ihn auch nicht. Aber jetzt auf jeden Fall", sagte Sportschau-Experte Simon Geschke.

Van Wilder vor Gesamtsieg

In der Gesamtwertung liegt der Belgier Ilan van Wilder weiter in Führung und hat beste Chancen, die Tour zu gewinnen.

"Es war extrem hart, gerade die letzten 50 Kilometer wurden sehr hart gefahren", sagte Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe in der Sportschau und blickte bereits nach auf die morgigen Schlussetappe. "Wir wollen noch eine Etappe gewinnnen und am liebsten aufs Podium." Politt kam in Essen als 28. ins Ziel.

Letzte Etappe in Norddeutschland

Am Schlusstag der Tour führt die Strecke über 175,6 weitgehend flache Kilometer von Hannover nach Bremen. Das Ziel liegt in der Bremer Überseestadt, durch die das Feld dreimal fährt.